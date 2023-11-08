Ο Ασκός του Αιόλου άνοιξε στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις παραπομπές των μελών στο Πειθαρχικό να διαδέχονται η μία την άλλη...

Μετά τη Νομαρχιακή της Βόρειας Αθήνας, η οποία παρέπεμψε στο Πειθαρχικό την Έλενα Ακρίτα, διότι υποστήριξε δημοσίως Δήμαρχο της ΝΔ, τη σκυτάλη πήρε η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, με επιστολή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, παραπέμπει, εκτός της Έλενας Ακρίτα και τους Ευάγγελο Αποστολάκη και Νίνα Κασιμάτη.

Αναλυτικά η επιστολή της Νεολαίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος:

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται στα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης τοποθετήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος που στρέφονται σε πολλές περιπτώσεις κατά καταστατικών ρυθμίσεων και ηθικών αξιών, ταυτοτικών θέσεων και στρατηγικών επιλογών του κόμματος, χρησιμοποιώντας το καταστατικό κατά το δοκούν (περιπτώσεις Έλενα Ακρίτα, Νίνα Κασιμάτη, άρθρο 6 παράγραφος (η), Ευάγγελος Αποστολάκης άρθρο 6 παράγραφος (η) και άρθρο 36 παραγραφος 3 ).

Ταυτόχρονα, ο δημόσιος διάλογος κυριεύεται από δηλώσεις τοξικές και απαξιωτικές προς μερίδα συντρόφων και συντροφισσών. Ενώ η μάχη απέναντι στη δεξιά τίθεται ως βασικός πυλώνας του επικοινωνιακού αφηγήματος της νέας ηγεσίας, υπάρχουν περιπτώσεις στελεχών που ενσωματώνονται στο ιδεολογικό πλαίσιο της ΝΔ και της δεξιάς πολιτικής ακόμη και σε επίπεδο ρητορικής στη σφαίρα του δημοσίου λόγου, δημιουργώντας έτσι, διαφορετική κατεύθυνση από την αντιδεξιά επιλογή του κόμματος.

Η παρούσα επιστολή έχει σκοπό να επισημάνει στην επιτροπή δεοντολογίας τις παραπάνω παραβάσεις για να πράξει τα δέοντα, περιφρουρώντας το καταστατικό και τις ομοφώνως ψηφισμένες από το συνέδριο θέσεις του κόμματος.

Κεντρικό Συμβούλιο Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ»

Πηγή: skai.gr

