Φάμελλος: Αντικομματική η στάση αποχής των μελών της ΚΕ

«Αντικομματική» χαρακτήρισε τη στάση αποχής των μελών της Κεντρικής Επιτροπής κατά την παρέμβασή του ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι «έπρεπε να είναι όλοι και όλες εδώ».

«Σήμερα ζήσαμε μία υπονόμευση των Οργάνων του κόμματος από μέλη και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της ΚΕ. Και η υπονόμευση δηλώθηκε στις κάμερες, αρνούμενα τα στελέχη αυτά τον ρόλο που τους έδωσαν τα μέλη του κόμματος ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής», πρόσθεσε, ενώ είπε ότι «επιβεβαιώνονται έτσι τελικά και τα SMS για την αντισυγκέντρωση αλλά και για τη διαμαρτυρία έξω από την Κεντρική Επιτροπή».

Έκανε λόγο, επίσης, για «σοβαρά λάθη » που οδήγησαν « στην συρρίκνωση και την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ », μεταξύ των οποίων, είπε « η δημιουργία εσωτερικών εχθρών » που « κορυφώθηκε μετά το Συνέδριο». Κατήγγειλε επίσης ως « αντικαταστατική » την αλλαγή προέδρου ΚΟ « χωρίς απόφαση οργάνων », όπως και τη « συζήτηση για τον Πολάκη », για « την παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου », και « το θέμα της Αθηνάς Λινού ».

«Όλα αυτά συνηγορούν ότι το πρόβλημα δεν ήταν τα πρόσωπα, το πρόβλημα ήταν οι πολιτικές που εφαρμόζονταν από την προηγούμενη ηγεσία γιατί πολύ απλά ήθελε ένα άλλο κόμμα », είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε στη ΚΕ που υπήρξε πρόκληση να πάνε σε «μομφή», όταν η πρόθεση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έλεγε να πάνε στη « βάση ».

«Θέλει κάποιος εδώ διαγραφές και αποκλεισμό; Όχι βέβαια εφόσον η πλειοψηφία των μελών έλεγε ‘πάμε σε προσφυγή στη βάση χωρίς κανένα αποκλεισμό και χωρίς μομφή' », είπε, υπογραμμίζοντας ότι « επιδιώκει αποκλεισμούς, όποιος επιτίθεται στο κόμμα ». « Φταίει το κόμμα και τα μέλη του όταν αντιδρούν για να υπερασπιστούν το κόμμα και όχι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος του κόμματος; », διερωτήθηκε.

