Σολτς προς Μπάιντεν: Thank you, Mr. President!

Αν και σύντομη, η τελευταία επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη Γερμανία είχε απόλυτα συγκεκριμένη στόχευση κι αυτό φάνηκε έστω από τις λιγοστές κοινές δηλώσεις με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, χωρίς συνέντευξη Τύπου με ερωτήσεις, στην καγκελαρία: Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ο χρόνος πιέζει μέχρι τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και η ανάγκη σύμπλευσης των δυτικών συμμάχων την επομένη των εκλογών κρίνεται υπαρξιακής σημασίας.



Αλλά και το ξεκαθάρισμα των θέσεών τους που σε πολλά σημεία, τόσο ως προς τη Μέση Ανατολή όσο και ως προς την Ουκρανία, δεν συγκλίνουν. Γι' αυτό έσπευσαν σήμερα στην καγκελαρία τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, χωρίς δηλώσεις.



Η πρόθεσή τους διπλή: να αποχαιρετίσουν τον Τζο Μπάιντεν επί ευρωπαϊκού εδάφους και να συντονιστούν με την ισχυρότερη σύμμαχο της Ουκρανίας και του Ισραήλ, τις ΗΠΑ, για το επόμενο κρίσιμο διάστημα.



Ως «μια στιγμή δικαιοσύνης» χαρακτήρισε ο Τζο Μπάιντεν τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ στη Γάζα, σχολιάζοντας τις χθεσινές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και ως «δυνατότητα που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη». Ο Σινουάρ «είχε αμερικανικό αίμα στα χέρια» είπε χαρακτηριστικά από το Βερολίνο ο Τζο Μπάιντεν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος έκανε λόγο για μια ευκαιρία, που μπορεί να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας και πάλι τη στήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ.

Στήριξη της Ουκρανίας (αλλά όχι του σχεδίου Ζελένσκι)

Μπάιντεν και Σολτς θέλησαν επίσης να στείλουν ένα νέο μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία. «Καθώς εισέρχεται σε έναν δύσκολο χειμώνα, οφείλουμε να διατηρήσουμε την αποφασιστικότητα, την προσπάθεια και τη στήριξη της Ουκρανίας» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ο Σολτς επανέλαβε την πάγια θέση του ότι η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, παραπέμποντας όμως αυτή τη φορά κυρίως στο δάνειο 50 δισεκατομμύριων δολαρίων που σχεδιάζεται από τους δυτικούς συμμάχους μέσω παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.



Καμία αναφορά στο «σχέδιο νίκης» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καμία αναφορά στον ίδιο τον Ζελένσκι, ο οποίος πριν μια εβδομάδα βρέθηκε στην καγκελαρία για συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον Όλαφ Σολτς, όταν αναβλήθηκε, τότε, η επίσημη κρατική επίσκεψη Μπάιντεν και η Διάσκεψη του Ράμσταϊν για την Ουκρανία. Καμία αναφορά επίσης στο αίτημα του Κιέβου για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους μέσα στη ρωσική επικράτεια.

«Οι δημοκρατίες πεθαίνουν όταν σιωπούμε»

Νωρίτερα, μέσα στo πρωί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλαβε το ύψιστο βραβείο που απονέμεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Αξίας. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αποκάλεσε τον Μπάιντεν «σύμμαχο», «φίλο» αλλά και «φάρο δημοκρατίας», θυμίζοντας μια παλαιά ρήση του ίδιου: ότι οι δημοκρατίες πεθαίνουν όταν οι άνθρωποι σιωπούν.



Ο Γερμανός πρόεδρος ανέφερε ότι χάρη στον Τζο Μπάιντεν το ΝΑΤΟ κρατήθηκε ενωμένο κατά την «πιο επικίνδυνη περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», ενώ οι ΗΠΑ είναι «σύμμαχος υπαρξιακής φύσης» για τη Γερμανία, όπως είπε χαρακτηριστικά.



Ο Μπάιντεν από την πλευρά του, κάνοντας μια αναδρομή στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, θυμήθηκε την πορεία της Γερμανίας προς την Πτώση του Τείχους, μια πορεία που αποφάσισε μόνη της η Γερμανία, όπως θα πρέπει να κάνει και η Ουκρανία για το δικό της μέλλον.



Αμφότεροι, χωρίς καμία αναφορά στον καυτό προεκλογικό αγώνα στις ΗΠΑ, άφησαν να εννοηθεί ότι όποια και αν είναι η επόμενη μέρα στις ΗΠΑ, μια εκτροπή από τις αρχές του ΝΑΤΟ και από τους όρους πάνω στους οποίους δομήθηκε η συμμαχία ΗΠΑ και Γερμανίας δεν πρέπει να διαταραχθεί. Ένα μήνυμα με έναν κύριο αποδέκτη: τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.