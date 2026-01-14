Σωκράτης Φάμελλος: Οξύτατη η ανεπάρκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αγροτικό

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος άσκησε κριτική και στην Μαρία Καρυστιανού, ενώ σημείωσε ότι για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων έχουν ευθύνη όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε για την Μαρία Καρυστιανού: «Εμείς στηρίξαμε και τον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανoύ και όλων των συγγενών γιατί το έγκλημα των Τεμπών και της συγκάλυψης είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλη την κοινωνία. Ήταν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης που την πήγε στην Ευρώπη. Για το έγκλημα των Τεμπών θα συνεχίσουμε την ίδια στάση, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι αίτημα της ελληνικής κοινωνίας».

Έκανε όμως διάκριση από τις πολιτικές θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας: «Από όσα έχει διατυπώσει μέχρι τώρα, δεν συμβαδίζει με την πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε ένα σχόλιο η κ. Καρυστιανού ότι είναι ίδια κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αυτό είναι απαράδεκτο. Γενικότερα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για τους μισθούς».

Για το αγροτικό είπε: «Είναι οξύτατη η ανεπάρκεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αγροτικό. Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να αποφύγει τον διάλογο. Όσον αφορά τον διάλογο ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει τον προπονητή που προσπαθεί να καθορίσει πριν τον αγώνα την σύνθεση της αντίπαλης ομάδας. Γιατί μιλά για καθοδηγούμενες κινητοποιήσεις, δεν υπάρχουν στελέχη του δικού της κόμματος μεταξύ των αγροτών; Είναι σαν η κυβέρνηση να μέμφεται τον χαρακτήρα της ως κόμμα». Όσο για το ποιοι συμμετείχαν την χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό είπε ότι ήταν «ελλειμματικότατη» η εκπροσώπηση.

Ακολούθως καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα κοπάδια, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για την έλλειψη προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες βλέπουν τις φακές που οι ίδιοι παράγουν οκτώ φορές πάνω στο ράφι. Γιατί δεν κάνει κάτι για να το αντιμετωπίσει;».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί εάν θέλει να διαμορφώσει πλαίσιο διαλόγου με τους αγρότες και απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος λέγοντας:

«Είναι ψέμα. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει περιθώριο, καταρρίφθηκε χθες που φάνηκε ότι υπάρχει λίγος ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Μπορεί να βρεθεί. Ας κάνει φορολογία μερισμάτων, ας κάνει φορολογία στα κέρδη των τραπεζών. Η ΔΕΗ θα έχει φέτος 2 δισ. ευρώ. Δεν μπορεί να είναι ελάχιστα λιγότερα; Το Χρηματιστήριο Ενέργειας (που επικαλείται) δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι απίστευτο το πάρτι κερδοσκοπίας στο ρεύμα».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Η ΝΔ εξαπάτησε τους συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, τους στρατιωτικούς που κινητοποιήθηκαν, τους αγρότες που τους έχει 40 μέρες στο δρόμο. Αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Γιατί μας φαίνεται περίεργο; Είναι με τους λίγους που βγάζουν πολλά λεφτά. Θα παίξει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, λέγοντας ότι φταίνε οι αγρότες. Είναι μία κυβέρνηση επικίνδυνη με πολλά σκάνδαλα, πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόσφατη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ανέφερε: «Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν δεσμεύτηκε ότι θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπε και σε εμένα. Αλλά στην συνέχεια ακολούθησε μία στάση ότι θα σας ενημερώσω όταν φύγω. Δεν είμαστε σε ένα κόμμα μέχρι αποδείξεως του ενάντιου».

Για τους βουλευτές που λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα, αφού είπε ότι ήταν λάθος του βουλευτή που δεν συμμετείχε στην συζήτηση του προυπολογισμού για να είναι στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα, πρόσθεσε: «Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Αριστεράς, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι σήμερα πρέπει να δουλεύουμε με καθαρό και συνεπή τρόπο εκπροσωπώντας τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε: Πρέπει να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση. Πρέπει να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Όχι μόνο μία καλή αντιπολίτευση, αλλά μία συνεννόηση των προοδευτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων για να υπάρξει προοδευτικό ψηφοδέλτιο που να εκλέξει προοδευτική κυβέρνηση. Σε αυτό έχει συμβολή και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι άλλοι παράγοντες του χώρου».

Άσκησε όμως κριτική και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά: «Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει σημεία συνεργασίας. Ωστόσο παρότι είναι συχνές οι επικοινωνίες με τον κ. Ανδρουλάκη οι απαντήσεις δεν είναι αρκετές. Ξεκινώντας από τα θέματα διεθνούς νομιμότητας (για την Βενεζουέλα) μέχρι το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το αγροτικό, τους μισθούς που είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ, χρειαζόμαστε μία προοδευτική διέξοδο. Κακώς επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόνομη διέξοδο, κακώς καθυστερεί η Νέα Αριστερά. Είναι σημαντική η συμβολή και του Αλέξη Τσίπρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

