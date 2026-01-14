Το 2026 είναι μια χρονιά που θα διεκδικήσουμε πολλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς. Όπως λέει, στην Οικονομική Επιτροπή θα τρέξουν 11 κομβικές παρεμβάσεις για Εθνικά θέματα, Σύνορα, Καθημερινότητα, Υποδομές, Αυτοδιοίκηση, Μεταναστευτικό, Στεγαστικό, Δημογραφικό. Διεκδικούμε για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατόν για την Ελλάδα.

Τα 11 κομβικά σημεία αφορούν:

1. Εθνική Άμυνα. Θα εξετασθούν όλες οι παράμετροι των αμυντικών δαπανών και οι εξελίξεις στον τομέα της Άμυνας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Ισότιμη οικονομική στήριξη των Ευρωπαϊκών Συνόρων. Είναι εθνικό θέμα. Η πλήρης και ισότιμη κάλυψη των Νοτίων Συνόρων της Ευρώπης με τα Βόρεια, ενισχύει και τα Ελληνικά σύνορα που είναι και Ευρωπαϊκά.

3. Φθηνότερο Ρεύμα. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη θα φέρει φθηνότερο ρεύμα στη χώρα μας. Αυτή η εξέλιξη θα έχει πολλαπλές θετικές εξελίξεις.

4.Τιθάσευση ακρίβειας. Εδώ το πρόβλημα είναι Πανευρωπαϊκό και μας αφορά άμεσα.

5.Άμεση στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι αλιείς , είναι στην πρώτη γραμμή.

6. Ενίσχυση της παραγωγικότητας και κίνητρα σε επιχειρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

7. Οικονομική ενίσχυση Στεγαστικού-Δημογραφικού. Σημαντικότατα και τα δύο θέματα στην κοινωνική τους διάσταση. Ήδη έχουν δρομολογηθεί 17 παρεμβάσεις με διπλασιασμό των κονδυλίων για το στεγαστικό και δημιουργία κοινωνικής κατοικίας.

8.Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αποτελεί μια πρώτου μεγέθους οικονομική διεκδίκηση για την Ελλάδα.

9. Οικονομική στήριξη Περιφερειών και Δήμων. Πλέον καθετοποιείται η οικονομική στήριξη Περιφερειών και Δήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικονομικές ενισχύσεις διευρύνονται.

10. Κονδύλια για υποδομές υγείας παιδείας οδικών αξόνων. Αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια της οικονομικής διεκδίκησης καθώς μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης.

11. Χρηματοδότηση Μεταναστευτικού. Και αυτός ο τομέας απαιτεί εγρήγορση και συνεχή βοήθεια καθώς η Ελλάδα δέχεται πολύπλευρη πίεση από το Μεταναστευτικό.



Πηγή: skai.gr

