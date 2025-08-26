Η στρατηγική Ανδρουλάκη εν όψει ΔΕΘ - «Πυρετός» συσκέψεων για το πρόγραμμα 100 ημερών του ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Φορτσάρουν στο ΠΑΣΟΚ εν όψει της ΔΕΘ, με τους επιτελείς να πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη του παρουσία στη Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η ομάδα κρούσης συνεδρίασε αρχικά μέσω τηλεδιάσκεψης με τους επιτελείς να σταχυολογούν τα πιο σημαντικά από τα μέτρα που παρουσίασαν χθες στον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια κλειστή σύσκεψη στη Βουλή.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο συντονιστής ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο προϊστάμενος κοινοβουλευτικής ομάδας Χάρης Δημακαρέας, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος και η διευθύντρια επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου ανέλυσαν τις προτάσεις τους και εισηγήθηκαν την επικοινωνιακή τακτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η βασική ιδέα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει τις προτάσεις του κινήματος για μια «Δυνατή Ελλάδα, με δίκαιη κοινωνία και παραγωγική ανασυγκρότηση» στη ΔΕΘ.

Ο σχεδιασμός της πράσινης παράταξης είναι πριν από την ομιλία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη να προηγηθούν τέσσερις συνεντεύξεις τύπου κατά τη διάρκεια των οποίων ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς και κοινοβουλευτικοί τομεάρχες θα αναπτύσσουν τις αβελτηρίες της κυβέρνησης, τη «Μαύρη Βίβλο» όπως τη χαρακτηρίζουν στελέχη.

Η οικονομία, οι ανισότητες, οι θεσμοί και η ασφάλεια θα μπουν στο στόχαστρο των στελεχών και θα δώσουν την πάσα στον πρόεδρο να παρουσιάσει από την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη τη «Λευκή Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για τον εξορθολογισμό των τομέων, αλλά και να περιγράψει το πρόγραμμα οικονομικής, παραγωγικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.

Οι συσκέψεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς μέχρι να κλειδώσουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά ο Δουδωνής

Αναπληρωματικές εκλογές με το άνοιγμα της Βουλής ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.

Κενές παραμένουν οι έδρες στη Β' Θεσσαλονίκης, στη Β' Πειραιά και στον Νότιο Τομέα Αθηνών, αφού εκτός Βουλής βρέθηκαν ο Βασίλης Στίγκας, ο Πέτρος Δημητριάδης και ο Αλέξανδρος Ζερβέας από τους Σπαρτιάτες.

Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.

«Η παρούσα Βουλή δεν βρίσκεται στο τελευταίο έτος της συνταγματικά προβλεπόμενης τετραετούς θητείας της και οι κενές έδρες υπόκεινται στην υποχρεωτική αναπλήρωση. Συνεπώς, η κυβέρνηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά συνταγματική υποχρέωση να προβεί άμεσα στην προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών για την πλήρωση των ανωτέρω εδρών.Η μη προκήρυξη των εκλογών αυτών δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής αντιπροσώπευσης στις εν λόγω τρεις εκλογικές περιφέρειες, καθώς οι Έλληνες πολίτες των εν λόγω περιφερειών τυγχάνουν υπό-εκπροσώπησης στην ελληνική Βουλή» αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Θανάσης Γλαβίνας: Όπως και η φύση, έτσι και η δημοκρατία απεχθάνεται τα κενά

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και ένας εκ των τριών υποψηφίων που στις τελευταίες εκλογές έχασαν την έδρα (στη Β' Θεσσαλονίκης) από τους Σπαρτιάτες ζητά εκλογές άμεσα στις 3 εκλογικές Περιφέρειες που οι βουλευτές των Σπαρτιατών κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

«Αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι κενωθείσες έδρες να πληρωθούν άμεσα. Οι όποιες δημοσκοπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση δεν αφορούν τη συνταγματική τάξη της χώρας, καθώς σύμφωνα με όσα η κυβέρνηση επικαλείται, έχουμε μπροστά μας σχεδόν δύο χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας, μέσα στην οποία θα διεξαχθούν σημαντικές ψηφοφορίες για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, πιθανές προτάσεις δυσπιστίας/εμπιστοσύνης, ψηφοφορίες για πιθανές νέες προανακριτικές επιτροπές κά. Ειδικότερα για την εκλογική μου, Περιφέρεια τη Β’ Θεσσαλονίκης, το ήδη μεγάλο κενό εκπροσώπησης των πολιτών απαιτεί την άμεση πλήρωσή του» σημειώνει ο Θανάσης Γλαβίνας.

Πηγή: skai.gr

