Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη.

Η αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενοίκιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγγέλλει την ύπαρξη καρτέλ και υπερκερδών σε εταιρείες ενέργειας και πετρελαιοειδών.

Κριτική ασκείται επίσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που χαρακτηρίστηκε "ανεπαρκές" από τον πρωθυπουργό, με υπονοούμενα για διαφθορά και απευθείας αναθέσεις κονδυλίων σε στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης.

Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ.

«Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;» ρωτά ρητορικά ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Η Ελλάδα είναι 'πρωταθλήτρια' στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενοίκιο, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συνεχίζοντας την κριτική υποστηρίζει: «Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ; Για τα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών; Για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας; Έκανε μια έμμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζοντας τον 'ανεπαρκή'. Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων που έχει γίνει σίριαλ δικογραφιών βαφτίστικε ανεπάρκεια. Εύγε στους λογογράφους του παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας. Επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές γιατί λέει θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη ο κ. Μητσοτάκης; Τι ακριβώς σκέφτεται δηλαδή να κάνει απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στου κολλητούς του 'Χασάπη' και 'Φραπέ'; Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς.

Για την κατάντια στο κράτος δικαίου δεν είπε κουβέντα. Όπως κουβέντα δεν είπε και για την συνέντευξη του ανιψιού του στη Real News. Τι να πει άλλωστε;».

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στο 'Αρθρο 86 του Συντάγματος λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του Α86 λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ας παραπέμψει τώρα στην Δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

