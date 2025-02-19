Χατζηβασιλείου: Η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για νέα διεθνή πραγματικότητα

Στη νέα εποχή, όπως αυτή διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Θετική Ατζέντα, στο ουκρανικό, καθώς και στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του, σήμερα, στον ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τη νέα εποχή διεθνών σχέσεων, «όπου τίποτα δε θα είναι το ίδιο, όπως ήταν κατά την περίοδο από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα, η κυβέρνησή μας έχει εργαστεί, σε ανύποπτο χρόνο, για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για τη νέα πραγματικότητα» τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου, εξηγώντας τα δύο αιτούμενα που προέχουν για το επόμενο διάστημα.

«Το πρώτο είναι να προχωρήσει η Ευρώπη σε μία ουσιαστική κοινή άμυνα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το φωνάζει εδώ και χρόνια: ανάγκη για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το δεύτερο μεγάλο αιτούμενο της νέας περιόδου είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Και η χώρα μας έχει κατορθώσει να γίνει ενεργειακός κόμβος και, χάρη στις υποδομές της, να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιά», είπε.

Ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Θετική Ατζέντα, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025. Είναι η σειρά της Τουρκίας να το φιλοξενήσει. Σε κάθε περίπτωση, η θετική ατζέντα προχωρά κανονικά. Οι συνεννοήσεις για θέματα εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων συνεχίζονται».

Επίσης, σχετικά με τη δήλωση Ερντογάν για την Ουκρανία, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι, αν η Τουρκία όντως πιστεύει ότι οφείλει να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα τρίτων χωρών, πρέπει να το κάνει πράξη και στην περίπτωση της Κύπρου.

Αναφορικά με το Ουκρανικό, επισήμανε την ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης, χωρίς παραφωνίες και αστερίσκους. «Επιλεκτικές συναντήσεις δεν βοηθούν στην κατεύθυνση σύμπτυξης ενιαίου μετώπου. Πρέπει να στηρίξουμε το Κίεβο, ώστε να έχει καλύτερο σημείο αφετηρίας σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση λάβει χώρα», είπε. Υπογράμμισε δε, ότι η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα βρεθεί στην πρωτοπορία των χωρών για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μετά το τέλος του πολέμου. «Για παράδειγμα, τον Μάρτιο, διοργανώνεται business forum στο Βουκουρέστι, με ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Το υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζεται κατάλληλα, για να μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Τέλος, για τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, ο κ. Χατζηβασιλείου επισήμανε ότι αυτές είναι τόσο καλά εδραιωμένες σε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες, που υπερβαίνουν πολιτικά κόμματα και πρόσωπα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε διακομματική στήριξη από το Κογκρέσο σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, με κυριότερο υποστηρικτή τον σημερινό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

