Σκέψεις για αλλαγή στάσης απέναντι στα μπλόκα

Της Δώρας Αντωνίου

Σε κατάσταση παράλληλων μονολόγων επέστρεψε η επικοινωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες των μπλόκων, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κοινός τόπος και βάση πάνω στην οποία οι δύο πλευρές μπορούν να «συναντηθούν» και να συνομιλήσουν. Οι αγρότες επιμένουν ότι θα πρέπει να δοθούν «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» πάνω στα αιτήματά τους. Η κυβέρνηση από την πλευρά της απάντησε χθες ότι από το σύνολο των 27 αιτημάτων που έχουν παρουσιάσει οι παραγωγοί, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, επιπλέον 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να βρεθεί λύση και τα υπόλοιπα 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες ή γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο δημοσιονομικό περιθώριο.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «εμείς συνομιλούμε και απευθυνόμαστε στο σύνολο των αγροτών, όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται στα μπλόκα». Η αναφορά αυτή μεταφράζεται σε μια ακόμη προσπάθεια να ασκηθεί πίεση προς του αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και να μεταφερθεί το μήνυμα ότι δεν είναι όλος ο αγροτικός κόσμος στους δρόμους αλλά ένα ποσοστό των παραγωγών, οι οποίοι επιμένοντας στα μπλόκα απειλούν να διαταράξουν συνολικά την ομαλή κίνηση της εορταστικής περιόδου, τόσο σε επίπεδο μετακινήσεων όσο και σε σχέση με τη μεταφορά προϊόντων και τον εφοδιασμό της αγοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και από τις Βρυξέλλες χθες τα ξημερώματα τη θέση της κυβέρνησης υπέρ του διαλόγου και πρόσθεσε ότι «λέμε “όχι” - με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο - στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας». Σημαίνει αυτό ότι η κυβέρνηση θα αλλάξει τη στάση της έναντι των κινητοποιήσεων; Κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι αξιολογείται διαρκώς η κατάσταση και θα παρακολουθήσουν πως θα είναι τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει η θέση της κυβέρνησης.

Ενδεχομένως, στο πλαίσιο αυτό, οι χθεσινές δηλώσεις του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, να είναι κάθε άλλο παρά τυχαίες. «"Αυτό που βλέπω από πλευράς κυβερνήσεως είναι ότι σε μείζονα ζητήματα, σε θέματα μεγάλης σημασίας, η κυβέρνηση τους λέει ‘ελάτε’ και μάλιστα με μια θετική διάθεση. Και για το ρεύμα είδα το ίδιο και για τις πληρωμές. Δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει ‘όχι, δεν μιλάω’. Με το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας», είπε, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για τα κίνητρα των αγροτών: «Εάν αυτός είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τον διάλογο, τότε αρχίζει κανείς να αναρωτιέται: αντικείμενο είναι τα αιτήματα των αγροτών ή τίποτα άλλο; Η σφοδρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η πρόσκληση φθοράς στην κυβέρνηση».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε μέρα που περνάει και πλησιάζουν οι γιορτές, η πίεση προς όλες τις πλευρές αυξάνεται, με την κατάσταση να παραπέμπει σε γόρδιο δεσμό.

Πηγή: skai.gr

