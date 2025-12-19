Πηγές υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: Τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών υλοποιούνται

Στοιχεία, με βάση τα οποία 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν υποβάλει οι αγρότες στις επαφές τους με την κυβέρνηση έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, δημοσιοποιούν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα άλλα επτά αιτήματα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, «δεν μπορούν να υλοποιούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».
«Θυμίζουμε ότι πέραν των αιτημάτων που έχουν θέσει οι αγρότες, η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Μεταξύ των αιτημάτων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται και αυτό για τον εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ ενώ αντιτίθεται η
επιστημονική κοινότητα». Επίσης, απορρίπτονται τα αιτήματα της μεταφοράς της μη μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, των κατώτατων εγγυημένων τιμών, της κατάργησης του χρηματιστηρίου ενέργειας, της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, της διακοπής των εισαγωγών και του άμεσου διπλασιασμού των αγροτικών συντάξεων.
