Παππάς: Ζούμε τις συνέπειες ενός κακού εκλογικού αποτελέσματος – Καλώς επέστρεψε ο Πολάκης

Στις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.

Αρχικά ο κ. Παππάς τόνισε: «Κοιτάξτε, εδώ ζούμε νομίζω τα απότοκα και τις συνέπειες ενός κακού εκλογικού αποτελέσματος. Έχουμε κάνει λάθη και θεωρώ ότι ο δημόσιος διάλογος έτσι όπως εξελίσσεται, δυστυχώς χαρακτηρίζεται από απολυτότητες στις δημόσιες τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει ευθύνες. Όλοι μας έχουμε ευθύνες και αυτό πρέπει να το πούμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί και περιμένει από εμάς να πούμε κάτι για τα προβλήματα που τον απασχολούν, αντί να παράγουμε εσωτερική ειδησεογραφία, νομίζω ότι έχουμε τον τρόπο, έχουμε τις καταστατικές προβλέψεις να λύσουμε όλα τα ζητήματα δημοκρατικά.

Επιτρέψτε μου να υπερασπιστώ τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, διότι έχουμε δημοσιοποιήσει θέσεις και για την ακρίβεια και για το φορολογικό, αλλά επισκιάζονται από δημόσιες τοποθετήσεις, οι οποίες αδικούν και αυτούς που τις κάνουν, αλλά αδικούν και την συλλογική μας προσπάθεια.

Είχαμε πάλι τον Φεβρουάριο στο συνέδριο μας το προηγούμενο ακριβώς την ίδια συζήτηση και μάλιστα θα σας έλεγα και με την ίδια περίπου τοποθέτηση των κορυφαίων στελεχών.

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, το να μεταφέρουμε στη βάση διλήμματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε με σύνθεση και συνεννόηση, δεν είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στον κόσμο. Ξεκάθαρα έχω πει αυτό από την αρχή όχι στις εκλογές. Το κόμμα έχει αυτή τη στιγμή και πολιτικό και προγραμματικό και στελεχιακό απόθεμα. Έχει θέσεις και αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν βρει χώρο στη δημόσια συζήτηση.

Να σας πω ένα παράδειγμα: Η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής μας Επιτροπής λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να ηγηθεί μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας.

Καλώ και εσάς και τους τηλεθεατές που μας ακούν να σκεφτούν εάν είχαμε υπηρετήσει αυτή την απόφαση με συνέπεια και χωρίς να “διανθίζουμε” τη δημόσια εικόνα μας με αντιπαραθέσεις οι οποίες έχουν και ακραίο χαρακτήρα, πάρα πολλές φορές πιστεύω ότι θα είχαμε κάνει πάρα πολλά βήματα και στη συνθήκη ραγδαίας φθοράς της Νέας Δημοκρατίας, θα υπήρχε εικόνα δυνητικής ανατροπής του σκηνικού, δηλαδή μια δυνητική συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων, αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να έχει εικόνα ανατροπής».

Οι συμμαχίες

Απαντώντας στο ερώτημα με ποιους συμμάχους θα μπορούσε να συμβαδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε: «Με τις προοδευτικές δυνάμεις, αυτές που προσδιορίζονται, αλλά καταρχήν, όπως αντιλαμβάνεστε το μείζον ζήτημα, έχει αναδειχθεί αν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με το ΠΑΣΟΚ.

Εγώ αυτό συνάντησα και μετά τις ευρωεκλογές. Ότι εν πάση περιπτώσει είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μας βάζει μπροστά σε ευθύνες. Αυτό το αποτύπωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συλλογική του απόφαση.

Αλλά προσέξτε, με τη Νέα Αριστερά υπάρχει ένα αγκάθι το οποίο είναι ηθικό και πολιτικό. Είναι το γεγονός ότι έχουν εκλεγεί άνθρωποι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και πήραν τις έδρες και φύγανε. Και αυτό δεν θα ήταν μια καλή αρχή για μια δυνητική συνεργασία. Όμως υπάρχει, θα σας έλεγα, ένα ισχυρό δίλημμα.



Διάβασα σε μια κυριακάτικη εφημερίδα ότι υπάρχει ένα σενάριο να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ, να διασπαστεί η νέα Αριστερά και να φτιαχτεί κάτι καινούργιο στον προοδευτικό χώρο.

Και αυτά τα σενάρια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα συζητούν. Και αναρωτιέμαι εγώ, πραγματικά πιστεύουν ότι μέσα από διασπάσεις θα αναταχθεί το ηθικό και η πίστη των προοδευτικών πολιτών για μια δυνατότητα πολιτικής αλλαγής. Άρα απέναντι σε αυτά τα σενάρια νομίζω το μόνο που μπορεί να σταθεί είναι αυτό που έχουμε συναποφασίσει και πρέπει επιτέλους να υπηρετήσουμε».

Για τις αλλαγές στο καταστατικό

Αναφερόμενος στο θέμα αυτό, είπε πως: «Δεν είμαι στην επιτροπή καταστατικού. Θα δούμε ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή μέσα από την εξαντλητική συζήτηση, η οποία μαθαίνω ότι έγινε στην Επιτροπή Καταστατικού. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε προτάσεις οι οποίες ολοκληρώνουν τον μετασχηματισμό του κόμματος, τον οποίο ξεκινήσαμε ήδη από το 2022. Τι αποφασίσαμε το 2022;

Ξεκινώντας από την εκλογή ηγεσίας από τη βάση, αποφασίσαμε να γίνουμε το πιο δημοκρατικό και διαφανές κόμμα.



Τι σημαίνει αυτό; Οι βουλευτές μας θα εκλέγονται με προκριματικές εκλογές. Δηλαδή θα αποφασίζει η βάση για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Θα έχουμε ισχυρά περιφερειακά όργανα, πράγμα που δεν έχουμε αυτό.

Οι εκλεγμένοι βουλευτές έχουν και αυτοί μια δημοκρατική νομιμοποίηση από τον κόσμο, ο οποίος επέλεξε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και έχουν λάβει τον σταυρό προτίμησης.



Επιμένω και επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε να δούμε τι εισήγηση θα έρθει από την Επιτροπή Καταστατικού στην Κεντρική Επιτροπή και θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ στα όργανα κατ’ αρχήν.

Η ευθύνη η οποία είναι συμβατή με τη θέση από την οποία υπηρετώ πλέον, περιορίζει και τις δικές μου δυνατότητες να λέω τις προσωπικές μου απόψεις».

Υπάρχει μια θολή εικόνα για το τι προτίθεται καθένας να κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τριετή θητεία και οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση που τεθεί θέμα αμφισβήτησης είναι απολύτως σαφείς. Δεν λέω ότι είναι παράνομες. Απολύτως δημοκρατικά, απολύτως ανοιχτά και αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε».

Για τον Πολάκη και την εσωκομματική αντιπολίτευση

Όπως δήλωσε ο κ. Παππάς για τον Παύλο Πολάκη «είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανονικά διεγράφη για λόγους που έγιναν γνωστοί υπό άλλες συνθήκες, όταν διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κατά τη γνώμη μου καλώς επέστρεψε.



Και θα σας έλεγα όχι μόνο επειδή υπέστη μια πειθαρχική ποινή, η οποία είναι ακραία, δηλαδή η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και γιατί υπάρχει, υπάρχει και μια πολιτική διάσταση.

Προσέξτε, εφόσον μπαίνει θέμα ηγεσίας, δεν νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης θα ήθελε μια εικόνα ότι λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα απέναντι σε όσους του ασκούν κριτική και τον αμφισβητούν.



Πολιτικά θα τα λύσουμε όλα τα ζητήματα. Έχουμε τοποθετηθεί και θα τοποθετηθούμε και στην Κεντρική Επιτροπή και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα πάνω στο έδαφος των ψηφισμένων μας αποφάσεων να δούμε τα επόμενα βήματα.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως και θα ήθελα να το πω, δεν έχω δει εναλλακτική διατυπωμένη πλατφόρμα. Δεν έχω δει. Δηλαδή όταν βάζει κάποιος ένα ζήτημα τόσο κορυφαίο, δηλαδή να λέει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή ηγεσίας. Δεν μπορεί να μην έχει συγκροτήσει μια εναλλακτική στρατηγική και να την έχει καταγράψει σε ένα κείμενο. Να πει ότι ξέρετε κάτι; Η τωρινή ηγεσία τα πάει τα πράγματα προς τα εκεί. Εγώ θέλω να τα πάω προς τα εκεί.

Έχει υπάρξει μια λαθολογία, δεν έχει υπάρξει εναλλακτική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα και η απόφαση, την οποία σχεδόν έχουμε ομοφωνήσει για την ψήφισή της, είναι ενεργή. Είναι η απόφαση του κόμματος που περιμένει να βρει χώρο στον δημόσιο διάλογο για να εφαρμοστεί. Η λαθολογία, η κριτική βεβαίως να γίνει και να γίνει και με ανοιχτή καρδιά και δεν νομίζω ότι κανένας διεκδικεί το αλάθητο.

Αλλά το να θέτουμε ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα χωρίς να έχει συγκροτηθεί μια εναλλακτική πλατφόρμα που να έχει αρχή, μέση και τέλος, με προγραμματικά χαρακτηριστικά, με πολιτικές προτεραιότητες, που να λέει εγώ το κόμμα θέλω να το πάω αλλού, όχι εκεί που το πάει η τωρινή ηγεσία. Αυτό εγώ δεν το έχω δει».

Η πρόταση για αλλαγή ονόματος και ο Αλέξης Τσίπρας

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε πως: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πρόθεση ή καμία δυνατότητα να διαμορφωθεί συνθήκη προσωποπαγούς κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέω ότι είναι ένα κόμμα συμμετοχικό, ότι έχει κάνει βήματα και για τη συμμετοχή της βάσης του, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν.



Και επειδή με ρωτήσατε και για το θέμα του ονόματος, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν είναι τα ζητήματα των βελτιώσεων και των αλλαγών στη δομή μας, που θα μας κάνουν ακόμα πιο διάφανους και πιο δημοκρατικούς στη λειτουργία μας.

Επειδή βλέπω να διακινείται και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα ποικιλοτρόπως, θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας αν ήθελε να πει κάτι, θα το είχε πει ή αν θέλει να πει κάτι στην πορεία θα το πει ο ίδιος.

Αυτοί λοιπόν που περιφέρουν το όνομά του και μεθερμηνεύουν τις επιθυμίες και τις θέσεις του στο δημόσιο διάλογο, νομίζω το κάνουν με τρόπο μάταιο.

Ο Αλέξης τοποθετήθηκε τον Φεβρουάριο, δεν συμφωνήσαμε εκεί, είχαμε διαφορετική προσέγγιση. Είναι δημοκρατικό αυτό, είναι θεμιτό, είναι ο ιστορικός ηγέτης της παράταξης, είναι ο άνθρωπος που πήρε το κόμμα από το 3% και αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο και την κληρονομιά μας για να μας κάνει ένα κόμμα κυβερνητικό.

Έχει πολλά να προσφέρει και στην παράταξη και στην πατρίδα και νομίζω ότι αν ήθελε κάτι να πει θα το είχε πει. Πάντα συνομιλούμε και είναι μια σχέση ετών, δεκαετιών και η οποία είναι εκτός από πολιτική, είναι και συντροφική. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα. Και νομίζω ότι δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι και όταν ήμουν διευθυντής του γραφείου του μπορεί να είχαμε διαφωνήσει σε κάτι, αλλά η υπηρεσιακή μου ευθύνη δεν θα μου επέτρεπε ποτέ αυτό να το κάνω δημόσια».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Θεωρώ ότι σε αυτή την πολιτική στιγμή, εάν δείξουμε ως ηγετική στελέχωση ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνθέσεις και εφαρμογή των ψηφισμένων αποφάσεων και γυρίσουμε στη βάση, να πούμε ότι σας έχουμε πικράνει ένα χρόνο με το γεγονός ότι παράγουμε περισσότερη εσωτερική ειδησεογραφία και τώρα σας πετάμε και το μπαλάκι και διαχειριστείτε και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί λόγω των ευθυνών ηγετικών στελεχών, με δική σας πρωτοβουλία και δική σας τελικά απόφαση και δικά σας διλήμματα δεν θα είναι το ενδεδειγμένο.

Η κουβέντα για τις αλλαγές στο καταστατικό ήταν ζωντανή και θέλω να σας πω ότι το Συνέδριό μας είναι και κατά τον τίτλο του και καταστατικό, που σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε τα βήματα που ολοκληρώνουν μια διαδικασία μετασχηματισμού την οποία έχουμε ξεκινήσει.

Σας είπα και πριν ένα παράδειγμα, δεν είχαμε ισχυρές περιφερειακές οργανώσεις σε επίπεδο περιφέρειας, λαμβάνονται πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις, δείτε τη Θεσσαλία, μοιράζονται κονδύλια, μπαίνουν προτεραιότητες, γίνονται έργα υποδομής και το κόμμα μας δεν έχει τη στελεχιακή επάρκεια σε επίπεδο Περιφέρειας για να παρακολουθεί, να συγκροτεί αντιπολιτευτική γραμμή.

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα του Χ. Σπίρτζη, είπε πως: «Θεωρώ ότι ο Χρήστος Σπίρτζης έχει κάνει απαράδεκτες τοποθετήσεις στη δημόσια σφαίρα. Γνωρίζετε κι εσείς ότι είναι και φίλος μου. Έχουμε και μια προσωπική σχέση. Έχω τεράστιες βαθιές διαφωνίες. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πολύ δημιουργικός και δεν νομίζω ότι τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με διαγραφές».

