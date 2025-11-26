Σε ποιους απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας – Τι θα πει στις 3 Δεκεμβρίου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο κύκλος των αντιδράσεων για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με όσους επιλέγει να συμπεριλάβει σε αυτό, έκλεισε χθες με την κριτική που του άσκησαν σε υψηλούς τόνους ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Συνομιλητές του αυτό που τονίζουν είναι πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα μαζί με άλλα που περιλαμβάνει στο βιβλίο του ήταν μεταξύ αυτών που διέσπασαν τον ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2015 και επιχείρησαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Μια μειοψηφούσα τάση μέσα στο κόμμα που είχε διαφορετική οπτική σχετικά με την παραμονή της χώρας στο ευρώ.

Η κριτική θα συνεχιστεί και δεν θα προέρχεται μόνο από τα Αριστερά. Πολλά σημεία της «Ιθάκης» όπως η τραγωδία στο Μάτι, η Novartis, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, η Συμφωνία των Πρεσπών, τα Ελληνοτουρκικά θα αποτελέσουν πεδία αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα. Από την πλειοψηφία δείχνουν αποφασισμένοι να μην αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω από τη στιγμή, μάλιστα που στις 762 σελίδες του βιβλίου ασκεί σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήδη τον κατηγορούν για έλλειψη αυτοκριτικής ειδικά στο θέμα της επιλογής των συνεργατών του. Σε όσα έχουν ειπωθεί έως τώρα συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα τόνιζαν σε ερωτήσεις που δέχθηκαν πως το «καράβι στα βράχια» δεν το έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά οι Καραμανλής, Παπανδρέου, Παπαδήμος και Σαμαράς.

Η κριτική, ακόμα και οι έντονες αντιδράσεις δεν είναι κάτι που ενοχλεί τον πρώην πρωθυπουργό. Γνώριζε πως με το βιβλίο του θα ξυπνήσει πολλά πάθη αφού θα ξύσει και άλλες «πληγές» της περιόδου 2015-2019 εκτός από τη διαπραγμάτευση. Η σύγκρουση με την κυβέρνηση είναι κάτι που έχει υπολογιστεί, καθώς οι διαχωριστικές γραμμές μπαίνουν πιο καθαρά. Στις τοποθετήσεις που έχει κάνει έως τώρα έχει μιλήσει για το κενό που υπάρχει στην προοδευτική αντιπολίτευση και αυτό το έλλειμμα μέσω του βιβλίου επιχειρείται να αναδειχθεί.

Η «Ιθάκη» δείχνει να απευθύνεται σε όσους τον στήριξαν τρεις φορές το 2015 (δυο εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα), αλλά και σε όσους τον ψήφισαν το 2019. Πριν από έξι χρόνια κατάφερε σχεδόν να διατηρήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις του παίρνοντας 31,5% παρά το μνημόνιο που είχε υπογράψει. Που βρίσκονται τώρα όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι; Κάποιοι έχουν επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, ορισμένοι έχουν περάσει στη «γκρίζα ζώνη» και πολλοί έχουν μοιραστεί σε μικρότερα κόμματα. Ο «επαναπατρισμός» τους δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός στις 762 σελίδες του συγγράμματός του επιχειρεί να εξηγήσει τι έγινε τις κρίσιμες περιόδους που ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστούσε.

Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στην εκδήλωση της Δευτέρας στο θέατρο Παλλάς όπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να δώσει τις απαντήσεις που θέλει. Την ομιλία του θα την ετοιμάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα διαμορφωθεί με βάση των κλίμα της εβδομάδας που τρέχει. Στην παρουσίαση της «Ιθάκης» θα μετρήσουν οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες, ενώ θα ακολουθήσουν και κάποιες περιοδείες σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Κατά πολλούς η 3η Δεκεμβρίου θα αποτελέσει μια ημερομηνία σταθμό για τη μετέπειτα πορεία του.

Πηγή: skai.gr

