Βαρουφάκης για Τσίπρα: Προσπαθεί να βαφτίσει την ενοχή ως αφέλεια - «Θα περιμένω την ταινία»

Να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια για τις αποφάσεις που πήρε ως πρωθυπουργός καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ για το βιβλίο «Ιθάκη» είπε ότι δεν το έχει διαβάσει και με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε ότι... θα περιμένει την ταινία.

Ο κ. Βαρουφάκης τόνισε ότι οι πολίτες καταδικάστηκαν από πολιτικές που συνέβαλαν στη διόγκωση της οικονομικής κρίσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε σχέση με το Eurogroup και το δημοψήφισμα, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν εκβιασμό από τους δανειστές, με στόχο όχι μόνο τη συμφωνία αλλά και τον εξευτελισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Ανέφερε ότι, παρά τις παραχωρήσεις που έγιναν από την ελληνική πλευρά, οι ηγέτες των θεσμών ήθελαν να υπογράψει μνημόνιο, με αποτέλεσμα το δημοψήφισμα να γίνει με κύριο στόχο τη νομιμοποίηση της συνθηκολόγησης. «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το 'όχι', 'ναι'» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε την πρότασή του για ένα δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζεται σήμερα ως «κουπόνια» από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια καινοτόμος λύση για την εσωτερική ρευστότητα της χώρας.

«Ο λόγος για τον οποίο με επέλεξε για να γίνω υπουργός Οικονομικών, ο βασικός λόγος ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών που τώρα το ευτελίζει, το χαρακτηρίζει κουπόνια και λέει ότι το έμαθε στο τέλος Νοεμβρίου του 2014. Αυτό δείχνει την ποιότητα του ανδρός».

Ο Βαρουφάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνησή τους του πρώτου εξαμήνου του 2015 ανέλαβε την ευθύνη σε μια χώρα βαθιά πτωχευμένη, τα ταμεία είχαν περιορισμένα διαθέσιμα για μισθούς, συντάξεις και βασικές λειτουργίες του κράτους. Στόχος τους ήταν να αποφευχθεί η λήψη νέου δανείου που θα συνέχιζε τον φαύλο κύκλο χρέους και να επιδιωχθεί το κούρεμα του χρέους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ποτέ δεν επιδιώχθηκε η έξοδος από το ευρώ, αλλά ότι ήταν αναγκαίο να υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο, όπως ένας σοβαρός υπουργός Άμυνας προετοιμάζεται για πόλεμο χωρίς να τον επιδιώκει.

Ερωτηθείς εάν ήταν καλή κυβέρνηση η πρώτη περίοδος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «υπήρχαν βέβαια και οι Καμμένοι μέσα -μην το ξεχνάμε αυτό -, αλλά είχαμε εξαιρετικούς ανθρώπους μέσα στο υπουργικό συμβούλιο».

Για το εάν υπήρχαν συζητήσεις γύρω από τη δραχμή ο κ. Βαρουφάκης απάντησε: «Δεν θέλαμε να πάμε στη δραχμή… Όπως ένας σοβαρός υπουργός Εθνικής Αμύνης δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν είσαι σοβαρός υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν αποκλείεις τον πόλεμο. Δεν λες δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο, γιατί αν μπει η Τουρκία και σου πάρει το Καστελόριζο ή τη Ρόδο, δεν θα κάνεις πόλεμο; Θα κάνεις. Δεν τον θέλεις, αλλά προετοιμάζεσαι για αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τη δραχμή».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που έλεγα πάντα είναι το εξής: Δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ, αλλά είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και ανοησία να θεωρείς ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει στη χώρα είναι να βγούμε από το ευρώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να βγεις από το ευρώ. Να μείνεις στο ευρώ και να ερημοποιηθεί η χώρα μέσα στο ευρώ. Το οποίο συμβαίνει σήμερα.», παρομοιάζοντας την κατάσταση με αυτή του Κοσόβου.

