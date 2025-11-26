Οι αναποφάσιστοι, τα νέα κόμματα και η αυτοδυναμία

Της Δώρας Αντωνίου

Η επίμονη εικόνα των δημοσκοπήσεων, που η μία μετά την άλλη αποτυπώνουν ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο και υψηλά ποσοστά αναποφάσιστων ψηφοφόρων και αδιευκρίνιστης ψήφου, διατηρούν ζωντανή στο προσκήνιο τη συζήτηση περί πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι από την πλευρά της κυβερνητικής ηγεσίας ως πολιτικό σχόλιο επέλεξαν χθες να εκπέμψουν το μήνυμα ότι η στρατηγική της ΝΔ και στις επόμενες κάλπες θα είναι στρατηγική αυτοδυναμίας. Αυτό είναι, άλλωστε, το μήνυμα που σταθερά επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που αρχίζει να βάζει στο τραπέζι ένα δίλημμα, με το οποίο κινήθηκε και στις εκλογές του 2023: σταθερότητα μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ιδιαίτερα μέσα σε εποχές αναταράξεων και διάχυτης αβεβαιότητας, ή περιπέτεια αναζήτησης εταίρων και συμμαχιών;

Στο πολιτικό σχόλιο των κυβερνητικών πηγών υιοθετείται η θέση ότι η χώρα πάει μπροστά με σταθερές, ισχυρές κυβερνήσεις, κάτι που, όπως λένε, έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η εικόνα που δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις δεν προεξοφλεί το εκλογικό αποτέλεσμα και παραπέμπουν στο 2023. Όπως λένε, και τότε οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδιναν άλλη εικόνα από το αποτέλεσμα που τελικά έδωσε η κάλπη. «Προφανώς δεν προεξοφλούμε το αποτέλεσμα. Ούτε πετάμε στα σύννεφα. Οι πολίτες θα αποφασίσουν» είναι το σχόλιο που συμπληρώνει τις σχετικές αναφορές, που καταλήγουν με το διακύβευμα: «Το αν καταφέρουμε ή όχι τον στόχο μας που είναι ένας και μοναδικός και είναι η αυτοδυναμία, θα εξαρτηθεί από εμάς, από τη δουλειά μας και την αποτελεσματικότητά μας».

Γιατί ανοίγει θέμα συνεργασιών και στην κυβέρνηση σπεύδουν να αποσαφηνίσουν ποιος είναι ο κυρίαρχος εκλογικός στόχος τους; Οι δημοσκοπήσεις έχουν την απάντηση. Σταθερά σε αυτές, πλέον, το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου κινείται κοντά στο 20%.

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, αυτή της Interview, που δημοσιεύθηκε χθες, η αδιευκρίνιστη ψήφος μετρήθηκε στο 19,90%. Στην προ εβδομάδος μέτρηση της MRB, η αδιευκρίνιστη ψήφος ήταν στο 24,30%. Η Palmos Analysis την μέτρησε στο 23,60%. Η Metron Analysis στο 22,70%. Η PULSE στο 18%. Η Opinion Poll στο 19,60%.

Το ποσοστό των ψηφοφόρων που κινείται στη ζώνη της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι αρκετά μεγάλο για να καταστήσει εντελώς απρόβλεπτο το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να προεξοφληθεί ότι θα κατανεμηθούν αυτοί οι ψηφοφόροι αναλογικά στα κόμματα. Μία άλλη μεταβλητή της οποίας η επίδραση δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια, είναι αυτή των φημολογούμενων νέων κομμάτων, που θα προστεθούν στην εξίσωση πριν φθάσουμε στις εκλογές. Πόσα και ποια θα είναι;

Σε ορισμένες μετρήσεις μπαίνει υποθετικό ερώτημα για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και από τη Μαρία Καρυστιανού. Στην τελευταία δημοσκόπηση της PULSE, ένα 14% απάντησε ότι βλέπει θετικά ένα κόμμα Τσίπρα και ένα επιπλέον 10% ότι το αντιμετωπίζει με ενδιαφέρον. Για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 6% και 10%. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το αποτύπωμα τέτοιων πολιτικών κινήσεων, καθώς αλλιώς απαντούν οι ψηφοφόροι πάνω σε ένα υποθετικό ερώτημα και αλλιώς όταν έχουν απέναντί τους συγκεκριμένη, μορφοποιημένη πολιτική πρόταση, και τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν.

Ένα άλλο θέμα που καθιστά ακόμα πιο περίπλοκη την εξίσωση, είναι από που θα πάρουν ψήφους τα νέα κόμματα - εάν και εφόσον δημιουργηθούν. Θα αποδυναμώσουν υφιστάμενα πολιτικά κόμματα, επιτείνοντας την εικόνα ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό; Θα καταφέρουν να προσελκύσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αναποφάσιστοι; Θα σηκώσουν νέους ψηφοφόρους από τον καναπέ;

Όλες αυτές οι παράμετροι και όλα αυτά τα ερωτήματα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια πως θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μετά τις επόμενες εκλογές.

Η κυβερνητική παράταξη δηλώνει ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όσο, όμως, ο καιρός περνάει και η δημοσκοπική εικόνα παραμένει πάνω - κάτω ίδια, ενισχύεται το ερώτημα πόσο ρεαλιστικοί είναι οι στόχοι αυτοί.

