Σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση βουλευτών και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην απάντηση των προτάσεων του πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση, με δικό τους ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων, συζητούν σήμερα οι βουλευτές και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταξη φέρνει στον δημόσιο διάλογο τη συνταγματική κατοχύρωση των αμβλώσεων, της Αρχής Διαφάνειας και της Διαυγείας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 86, που θα περιλαμβάνουν την απομάκρυνση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών, με στόχο να πηγαίνει η υπόθεση απευθείας στη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο.

«Λέμε κάτι σαφές: Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα.» ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προτείνει και αλλαγές για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, άλλα και συνταγματική κατοχύρωση του όρου« γυναικοκτονία».

«Στην ίδια κατεύθυνση, θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους.» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη που επιτέθηκε στην Κυβέρνηση και ζήτησε πολιτική αλλαγή, ενώ συνεχίζεται με εισηγήσεις και προτάσεις από τους βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

