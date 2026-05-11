ΠΑΣΟΚ: Θεσμική αντιπαράθεση και κοινωνική ατζέντα με στόχο την Πολιτική Αλλαγή

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την πολιτική αντιπαράθεση με πρωτοβουλίες για τα θεσμικά ζητήματα αλλά και δράσεις και προτάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών. Με στόχο την πολιτική αλλαγή, τα στελέχη της πράσινης παράταξης έχουν ήδη μπει σε διάταξη μάχης για τις εκλογές, όποτε και αν πραγματοποιηθούν.

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, με αφορμή τις τοποθετήσεις στον Τύπου του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη και του πρώην προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνου Μενουδάκου.

«Έχουμε δύο συνεντεύξεις που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε ρίχνοντας βέλη στον κ. Δημητριάδη: «Ο ανιψιός του και "εθνικός ωτακουστής" κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κ. Δημητριάδη στη Real News, στην οποία ανέφερε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τρέφεται από την τοξικότητα.

«Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι μονίμως θυμωμένος και γενικά φαίνεται ότι τρέφεται από μία τοξικότητα, την οποία, ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, απαντώντας στην πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξεταστική επιτροπή μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ήδη από την προηγούμενη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής και τα μάτια τώρα στρέφονται στην πλευρά της ΝΔ, με τη φημολογία να εντείνεται για χρήση του συνταγματικού δικαιώματος 151 ψήφων για έγκριση του αιτήματος, με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει ρίξει ήδη τροχιοδεικτική βολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στο Οικονομικό Συνέδριο της «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ».

«Στέλνω ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συναινέσει, ενώ το 2022 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 να πάμε με 151» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης με πολλούς να εκτιμούν ότι η πρόταση μομφής στον πρόεδρο της Βουλής θα μπορούσε να είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζει το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξάλλου, τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι θα εξαντλήσει όλα τα θεσμικά και κοινοβουλευτικά μέσα για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Πηγές από το περιβάλλον του προέδρου της Βουλής σημειώνουν: «Ότι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο».

Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη ξεδιπλώνει την κοινωνική ατζέντα και ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας παρουσίασε τις έξι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών , ενώ την Τρίτη οι βουλευτές του κόμματος και το Πολιτικό Συμβούλιο θα συζητήσουν τις προτάσεις που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πηγή: skai.gr

