Για αναξιοπιστία κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη στο θέμα της επιλογής των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, καθώς και «την τοξικότητα που επιχειρεί η αντιπολίτευση να διασπείρει στη δημόσια σφαίρα».

Μιλώντας στο OPEN TV η κ.Σδούκου είπε ότι υπήρξε συμφωνία και ο κ. Ανδρουλάκης την ανέτρεψε.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε «την αναξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του» καθώς όπως είπε, «υπήρξε συμφωνία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η οποία στηρίχθηκε στις ανοιχτές διαδικασίες, με πρόσκληση για κατάθεση βιογραφικών και συμμετοχή προσώπων κύρους. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε προεπιλογή και τελικά συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα, με κατανομή επιλογών μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που αποδεικνύεται και από τη στάση του Προέδρου της Βουλής κατά τη διαδικασία. Όταν όμως ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να πατήσει σε δύο βάρκες, ανατρέποντας τη συνεννόηση που είχε γίνει. Αυτό δείχνει έλλειψη αξιοπιστίας».

Τόνισε ότι η επιλογή των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία και, συνεπώς, πολιτική συνεννόηση και απηύθυνε σαφή πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ να επανέλθει στη συμφωνία, καθώς «οι ανεξάρτητες αρχές δεν μπορεί να παραμένουν ακέφαλες επειδή κάποιοι κάνουν τους "Κινέζους"».

Αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «το ζήτημα θα εξεταστεί με απόλυτη σοβαρότητα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, «τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια σαφή θέση, δεν μπορώ και δεν θέλω να προκαταλάβω την απόφαση που θα ληφθεί».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «τέτοιες προτάσεις πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή, οπότε δεν απαντάμε διαβάζοντάς τες στο πόδι. Αφορούν ανθρώπους, υπολήψεις και ζωές και ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική υπόθεση, στην οποία δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά, να μην μείνει καμία υπόνοια σε κανέναν πολίτη. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά αποφασίζουμε στη βάση των στοιχείων που υπάρχουν».

Διαγωνισμός λαϊκισμού από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, η κ. Σδούκου αναρωτήθηκε αν «το ΠΑΣΟΚ έμαθε για το τι θα περιείχε το κείμενο Τσίπρα και την πρόταση για το 35ωρο και έσπευσε να προηγηθεί».

Τόνισε όμως ότι «πέρα όμως από την ειρωνεία που είναι πως βρίσκονται διαρκώς στην ίδια όχθη του λαϊκισμού, υπάρχει και το σοβαρό του πράγματος. Φέρνουν μια πρόταση, χωρίς καμία συζήτηση με κανέναν και κυρίως χωρίς κανέναν υπολογισμό για το τι θα προκαλούσε» και αυτό του το επισημαίνει διαρκώς και ο κόσμος του επιχειρείν.

Υπογράμμισε δε πως είναι φανερό πως δεν είναι επεξεργασμένες προτάσεις, αλλά «πρόκειται για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

Συνειδητή η πόλωση της αντιπολίτευσης

Τέλος αναφερόμενη στο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί, σημείωσε ότι «η αντιπολίτευση συνειδητά επιλέγει την όξυνση του κλίματος. Στόχος είναι να μην γίνεται πολιτική συζήτηση, αλλά αυτή να πνίγεται στον θόρυβο, την πόλωση και την τοξικότητα», ώστε να μην ακούγονται οι δικές μας προτάσεις, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν να καταθέσουν κάτι στον δημόσιο διάλογο και επενδύουν μόνο στην πόλωση, όπως είπε.

Πηγή: skai.gr

