Συνάντηση Μητσοτάκη-Βάντεφουλ αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 11.45 με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Andrius Kubilius και στις 15.00 με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυσή του, στο Θέατρο του Κολλεγίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.