Αλέξης Τσίπρας: Το χρονοδιάγραμμα του νέου κόμματος

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την απόφασή του να κινηθεί σε προγραμματικό επίπεδο έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την τέταρτη παρουσίαση της «Ιθάκης» στα Ιωάννινα.

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση της «Διαφάνειας» από τον Ινστιτούτο, ενώ το Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε τον σχεδιασμό του για την ύπαιθρο με επτά παρεμβάσεις. Επιμύθιο; ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στη γραμμή πως δεν βιάζεται για να προχωρήσει στις ανακοινώσεις δίνοντας έμφαση στο αφήγημα το οποίο θα μπορέσει να πείσει και να επαναπατρίσει τους παλαιούς ψηφοφόρους του, αλλά και να σηκώσει αρκετούς από τον «καναπέ».

Ήταν χαρακτηριστική η φράση του λίγο πριν το τέλος της ομιλίας του πως «η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση. Για την πατρίδα μας και τις ζωές μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «η κοινωνία μας αναζητεί μια μεγάλη αφήγηση. Όχι, ένα απλοϊκό μήνυμα. Αλλά την αφήγηση εκείνη που δίνει νόημα στις ζωές μας» και παράλληλα επιχείρησε να τραβήξει μια «κόκκινη γραμμή» από τη Μαρία Καρυστιανού η οποία εμφανίζεται η βασική αντίπαλος του από τη στιγμή που και οι δυο ετοιμάζονται να μπουν στον πολιτικό στίβο ως αρχηγοί νέων κομμάτων. Επεσήμανε χαρακτηριστικά πως «αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς. Όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από τη φτώχεια. Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε», ανέφερε θυμίζοντας την παλαιότερη τραγωδία στην Πύλο, αλλά και την πρόσφατη στη Χίο.

Στη λεωφόρο Αμαλίας πιστεύουν πως οι αναρτήσεις της Μαρίας Καρυστιανού την απομακρύνουν από το «πεδίο βολής» του πρώην πρωθυπουργού που είναι ο προοδευτικός χώρος. Ουσιαστικά θα αφήσουν τον χρόνο να τρέξει προκειμένου οι διαφορές να αναδειχθούν, αφού όλοι αναμένουν πως η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα πατήσει πιο νωρίς το «κουμπί».

Όπως είχε δημοσιεύσει η «Καθημερινή» το χρονοδιάγραμμα της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αρχίζει σιγά – σιγά να «προδίδεται» από τους στόχους και τους σταθμούς που μπαίνουν από το επιτελείο της Αμαλίας. Καλά πληροφορημένες πηγές τόνιζαν πως η ομάδα του Γιώργου Σιακαντάρη, που δουλεύει για τη σύγκλιση των τριών ρευμάτων, της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας, θα έχει ένα πρώτο κείμενο έτοιμο στα τέλη Μαρτίου. Όλη η επεξεργασία - που κατά πολλούς θα αποτελέσει τη διακήρυξη του προγράμματος του κόμματος – θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Απριλίου.

Αυτό σημαίνει πως από τον Μάιο και μετά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να πάρει «σάρκα και οστά» και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νέου φορέα. Στελέχη που γνωρίζουν καλά τον τρόπο που λειτουργεί ο πρώην πρωθυπουργός δεν απέκλειαν να μπει και ο Ιούνιος. Κομβική θα είναι και η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, καθώς θα αποτελεί ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα του. Θα είναι η τελευταία επίσημη παρουσία των κομμάτων στη Θεσσαλονίκη πριν τις εκλογές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.