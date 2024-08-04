Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτηση στην πλατφόρμα X συγχαίρει τον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους κρίκους και υπογραμμίζει ότι έγινε ο πρώτος Ολυμπιονίκης με τρία μετάλλια στους κρίκους και ο πρώτος Έλληνας γυμναστής που ανέβηκε στο βάθρο σε τρεις Ολυμπιάδες!

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της η Πρόεδρος αναφέρει:

«Με την τρίτη θέση που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο άρχοντας των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας έγινε ο πρώτος Ολυμπιονίκης με τρία μετάλλια στους κρίκους και ο πρώτος Έλληνας γυμναστής που ανέβηκε στο βάθρο σε τρεις Ολυμπιάδες! Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη, είσαι στις καρδιές όλων μας!».

