Από την Αλεξανδρούπολη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της Αυτοδιοίκησης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί το "κύτταρο της Δημοκρατίας" και υπογράμμισε τη σημασία της στήριξής της. Αναφέρθηκε στην παρουσία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως υποχρέωση του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αύξηση του κόστους διαβίωσης και των δημοτικών τελών. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σύστημα χωρίς ελέγχους, όπου επωφελούνται μόνο οι κολλητοί και τα καρτέλ, ενώ οι Δήμοι μετατρέπονται σε απλή γραφειοκρατία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε το πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου και τη νέα μεταναστευτική έξοδο, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές πολιτικές δεν στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Υποστήριξε πως η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη για μια προοδευτική Ελλάδα.

Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για σχεδιασμένο κλείσιμο 204 καταστημάτων από την κυβέρνηση, με στόχο να ευνοηθούν ιδιωτικές εταιρείες. Τόνισε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης για τα ΕΛΤΑ, ενισχύοντας παράλληλα την περιφέρεια.

Κατήγγειλε επίσης σκανδαλώδεις πληρωμές, όπως αυτές προς τον κ. Πάτση, καθώς και υψηλά ενοίκια και αμοιβές στη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Υπενθύμισε ότι το 2020 ο κ. Πιερρακάκης είχε καταθέσει σχέδιο εξυγίανσης και βιωσιμότητας με χρηματοδότηση 250 εκατομμυρίων ευρώ, απορρίπτοντας τις δικαιολογίες για το Υπερταμείο και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος επέρριψε την ευθύνη για τη συρρίκνωση και τη χρεοκοπία των ΕΛΤΑ στον πρωθυπουργό. Κατήγγειλε επίσης ότι, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε συνεδρίαση της Βουλής για το θέμα, αυτή ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει το ζήτημα στη Βουλή, απαιτώντας δημόσια λογοδοσία από τον πρωθυπουργό και διατήρηση των καταστημάτων των ΕΛΤΑ ανοιχτών προς όφελος των πολιτών.

Δείτε το βίντεο της δήλωσης εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.