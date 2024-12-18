Σ. Φάμελλος: Η ακρίβεια και τα υπερκέρδη, το βασικό πολιτικό επίδικο της εποχής

Αποτίμηση της παρουσίας του κόμματος στον προϋπολογισμό έκανε με την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φάμελλος είπε ότι το κόμμα και η κοινοβουλευτική ομάδα λειτούργησαν με αντανακλαστικά στη συζήτηση του προϋπολογισμού και κατάφεραν αυτό το δεκαήμερο «να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θέτει τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας ως αξιωματική αντιπολίτευση επί της ουσίας».

Σημείωσε ότι ακρίβεια και υπερκέρδη είναι το βασικό πολιτικό επίδικο της εποχής και πρόσθεσε ότι στον προϋπολογισμό «αποδείχθηκε η ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη να ελέγξει τα καρτέλ και τελικά κατέληξε σε μέτρα χάδι που δίνουν πράσινο φως στα υπερκέρδη των τραπεζών».

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της εργασίας, λέγοντας ότι «είναι σημαντικές και τεκμηριώνονται ως αναγκαιότητα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT για το τρίτο τρίμηνο του 2024, καταγράφεται μείωση του ωρομίσθιου κατά 2,9% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι μισθοί την αντίστοιχη περίοδο ανέβηκαν κατά 4,4%».

Για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ο κ. Φάμελλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε ότι «εμείς δεν μπαίνουμε σήμερα σε καμιά ονοματολογία.

Κινούμαστε θεσμικά από την πρώτη στιγμή, προφυλάσσοντας τον θεσμό και τα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα αποφασίσει συλλογικά εγκαίρως και θεσμικά τη στάση του απέναντι στην προεδρική εκλογή».

Σημείωσε ακόμη ότι «η ΝΔ άνοιξε το θέμα και φαίνεται ότι το εντάσσει στην διευθέτηση των εσωκομματικών της ζητημάτων. Το πρόσωπο που θα προκριθεί πρέπει να υπηρετεί τον θεσμό και όχι κομματικές σκοπιμότητες. Με αυτήν την ευθύνη θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα».

Αναφέρθηκε και στην συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΡΑΤΤΩ Νίκο Κοτζιά, λέγοντας, «μοιραστήκαμε ανησυχίες για την εξωτερική πολιτική μετά την αφωνία του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Συζητήσαμε για τις προοδευτικές συνεργασίες και όχι για κάτι άλλο».

Αύριο ο κ. Φάμελλος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΚΟΟΣ, Πέτρο Κόκκαλη προκειμένου να συζητήσουν για την πράσινη συμφωνία και τις προοδευτικές συνεργασίες.

Τέλος σε σχέση με την υλοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε ότι το μήνυμα προς τις οργανώσεις είναι «με τα βήματα επανεκκίνησης να εκφραστεί ξανά ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα, την αυτοδιοίκηση, τον χώρο της εργασίας, την εκπαίδευση κ.α».

Η Πολιτική Γραμματεία συζήτησε και την συγκρότηση του Εκτελεστικού Γραφείου που θα είναι το τακτικό όργανο σχεδιασμού της πολιτικής παρουσίας του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.