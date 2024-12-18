Βίντεο Ανδρουλάκη για το πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαροή emails: «Καλώ τη ΝΔ να πληρώσει το κόστος του σκανδάλου»

Βίντεο στο TikTok δημοσίευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, στο οποίο αναφέρεται στο πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαρροή emails αποδήμων.
Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, «Αυτές τις γιορτινές μέρες, συνηθίζουμε να κάνουμε δώρα σε αυτούς που αγαπάμε. Δεν νομίζω ότι ο Έλληνας φορολογούμενος θέλει να κάνει δώρο μισό εκατομμύριο ευρώ στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τόσο κοστίζει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του σκανδάλου των emails. Το ξεχάσατε; ήταν το σκάνδαλο που πρωταγωνιστές ήταν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και που με ευθύνη τους διέρρευσαν χιλιάδες προσωπικά δεδομένα των κατοίκων του εξωτερικού. Αντί λοιπόν ο ελληνικός λαός να κάνει αυτές τις άγιες μέρες ένα δώρο στη ΝΔ, καλώ την ίδια τη Νέα Δημοκρατία να πληρώσει το κόστος του σκανδάλου στο οποίο πρωταγωνιστές ήταν τα κομματικά της στελέχη».
Μισό εκατομμύριο ευρώ είναι το κόστος του σκανδάλου των emails με πρωταγωνιστές κομματικά στελέχη της ΝΔ. Θα το πληρώσει και αυτό ο Έλληνας φορολογούμενος;
