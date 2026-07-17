«Άλμα» σημειώνουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές, μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και την ανησυχία που επικρατεί για τον παγκόσμιο εφοδιασμό, και κατ' επέκταση για την παγκόσμια οικονομία.

Την Παρασκευή στις 11.3, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent, το κύριο διεθνές σημείο αναφοράς, έφτανε στα 84,75 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,62% (+52 σεντς), ενώ το αργό West Texas Intermediate (WTI) έφτανε τα 79,80 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,08% (+85 σεντς).

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανιούσα μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ, και τα αντίποινα του Ιράν στον Κόλπο, ενώ η Τεχεράνη ζητά από τους Χούθι της να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Πέμπτη, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι «η ασφάλεια του πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα».

Μιλώντας σε εκδήλωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στην Ουάσινγκτον, ο Μπιρόλ εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του, λέγοντας ότι ο κόσμος θα πρέπει να ανησυχεί «αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί τις επόμενες εβδομάδες».

Πηγή: skai.gr

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