Πυραύλους για Patriot ζητά το Κίεβο από την Αθήνα

Πιέσεις ασκούνται στην Αθήνα ώστε να παραχωρήσει κάποιες από τις έξι συστοιχίες αντιαεροπορικών πυροβολαρχιών τύπου Patriot καθώς και σημαντικό αριθμό βλημάτων στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Καθημερινή» εταίροι στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. εκτιμούν ότι η Ελλάδα μπορεί να παράσχει κάποιες από τις συνολικά έξι πυροβολαρχίες.

Δεδομένων των συζητήσεων που έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες και έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, οι Ουκρανοί εμφανίζονται πιο ρεαλιστές στις απαιτήσεις τους, στοχεύοντας στα αποθέματα βλημάτων από τις συστοιχίες Patriot PAC-2 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Κ», οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει έως και 200 πυραύλους PAC-2, εκτιμώντας ότι έπειτα από 23 χρόνια στην υπηρεσία της Π.Α. κάποια από τα πυρομαχικά θα πλησιάζουν στο τέλος του βίου τους.

Από την Αθήνα δεν υπάρχει κάποιο σήμα για θετική απόκριση στους Ουκρανούς. Από τους αρμόδιους φορείς έχει μεταφερθεί στους εταίρους ότι η Ελλάδα ήδη έχει χρησιμοποιήσει τους Patriot που διαθέτει προς όφελος των εταίρων της, καθώς και ότι με την ανάπτυξη πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία προστατεύει κρίσιμες υποδομές (διυλιστήρια), η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην ομαλή μεταφορά πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού Κόλπου προς την Ερυθρά Θάλασσα, ως εκ τούτου συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο και στη συνολικότερη ασφάλεια του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.



Πηγή: skai.gr

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