Στη χθεσινή συμφωνία Exxon Mobil, HELLENiQ Energy και Energean για τους υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο 2 στο ΒΔ Ιόνιο αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 το πρωί της Παρασκευής (7/11). «Να δούμε με μέτρο και αυτοπεποίθηση τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική μας θέση και τις υποδομές», όπως είπε. «Δεν είναι η ώρα να κάθεται κανείς κάτω από το πάπλωμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι όχι ο δεδομένος, αλλά ο σταθερός εταίρος, που αποτελεί πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Από την αρχή σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας και απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας, τώρα είμαστε η χώρα που επιτρέπει να δημιουργηθεί ενεργειακή ασφάλεια».

«Οι χώρες του Κάθετου Άξονα έχουν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στη χώρα μας υπάρχει μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που μιλά την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ ως προς τον πραγματισμό», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, για να προσθέσει λέγοντας:

«Και νοτίως της Κρήτης έχουμε τη Chevron με την HELLENiQ Energy και δυτικά της Κέρκυρας έχουμε την Exxon Mobil με τη HELLENiQ Energy. Δηλαδή οι δυο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Στην περίπτωση, μάλιστα, της ExxonMobil, μιλάμε για ερευνητική γεώτρηση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, μέσα στο 2027 δηλαδή σε 18 με 24 μήνες από τώρα».

«Αν η ερευνητική γεώτρηση αποδειχθεί θετική, μιλάμε για πιθανή παραγωγή αερίου στο Ιόνιο από το 2030 και μετά, εξέλιξη ιστορικής σημασίας που θα ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και θα φέρει πολύ σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 5 με 10 δισ. σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

