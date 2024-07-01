«Πυρά» Μπακογιάννη κατά Δούκα: Η Αθήνα δεν αντέχει δήμαρχο μερικής απασχόλησης

Έντονη επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαπολύει με ανάρτηση του στα social media ο πρώην δήμαρχος της πόλης Κώστας Μπακογιάννης.

Μα αφορμή τις φωτιές του Σαββατοκύριακου στο λόφο του Κολωνού και στου Φιλοπάππου, καλεί τον δήμαρχο της Αθήνα για το χρονικό διάστημα που είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μεταβιβάσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή του.

«Η Αθήνα δεν είναι πάρεργο και δεν αντέχει δήμαρχο μερικής απασχόλησης», αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς» και συνεχίζει «το Σάββατο παραλίγο να καεί ο λόφος του Κολωνού και την Κυριακή να καούν οι λόφοι του Φιλοπάππου. Σώθηκαν την τελευταία στιγμή, χάρη στους περίοικους και στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι μεγάλες. Ακόμα μεγαλύτερες, επειδή κώφευσαν στις εκκλήσεις μας στο δημοτικό συμβούλιο, όταν πριν από δυο μήνες τους προειδοποιήσαμε να μην εγκαταλείψουν τους λόφους της Αθήνας, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου».

Πηγή: skai.gr

