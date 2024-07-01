«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει προφανώς καμία σύγκρουση στην κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν συγκρούσεις», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», η κ. Γεροβασίλη ανέφερε πως ο Στέφανος Κασσελάκης άνοιξε μόνος του ζήτημα ηγεσίας, καθώς δεν έβαλε κανείς άλλος τέτοιο θέμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ο ίδιος ο πρόεδρος μίλησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο ίδιος είπε πως αν ανοίξουν κάλπες στην Κεντροαριστερά θα είναι υποψήφιος, την επόμενη μέρα είπε πως πάλι θα είναι υποψήφιος αν είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, στη συνέχεια βέβαια είπε κι ένα "Αλέξη, πάμε;"», όπως ανέφερε.

«Έίναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να τίθενται τεχνητά διλήμματα όπως αυτό που έθεσε ο κ. Κασσελάκης "ή δεν θα μιλάτε ή είστε υπονομευτές"», συμπλήρωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα άφησε «αιχμές» και για το κλείσιμο της «Αυγής», ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση πράγματι λήφθηκε τον Ιανουάριο του 2022 επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο δεν αφορούσε κλείσιμο της εφημερίδας, αλλά συνέχεια της λειτουργίας της με συγκεκριμένο πλάνο εξυγίανσης της Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων εθελουσίων αποχωρήσεων και μείωσης προσωπικού.

«Η Κεντροαριστερά δεν είναι θέμα προσώπων, πρέπει να εστιάσουμε στο πώς και όχι στο ποιος»

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε πως πρόκειται για μια συζήτηση που άνοιξε μετά τις Ευρωεκλογές, τονίζοντας:

«Οφείλουμε όλοι αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα μας να πάρουμε θέση και να απαντήσουμε μακριά από μικροκομματικά και ηγεμονισμούς. Δεν είναι θέμα προσώπων, πρέπει να εστιάσουμε στο πώς και όχι στο ποιος. Εγώ το κόμμα μου θέλω να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Σε ερώτηση για το αν έκανε λάθος όταν έκανε πίσω στη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι «εκείνη τη στιγμή είχα την άποψη πως δεν ήμασταν στη σωστή τροχιά και τη διατύπωσα με την ομιλία μου», για να συμπληρώσει ότι «σίγουρα έχουμε αυτήν την περίοδο πολλά προβλήματα, αλλά μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι».

Κλείνοντας, απέφυγε να σχολιάσει τις τελευταίες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι «μόνο ο ίδιος θα αποφασίσει πότε και πώς θα κινηθεί για το οτιδήποτε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.