Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη διακυβέρνηση δεδομένων

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τη διακυβέρνηση δεδομένων το οποίο φέρει τον τίτλο "Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/868 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) - Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/903 (Κανονισμός για τη διαλειτουργική Ευρώπη) - Ηλεκτρονική εφαρμογή "my street" - Ρυθμίσεις για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης".

Παρών, επί της αρχής δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στην "Ηλεκτρονική εφαρμογή «my street» για έλεγχο της αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων" (άρθρο 20) "ναι" δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, "παρών" το ΠΑΣΟΚ και καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο που έχετε μπροστά σας φέρνει σημαντικές αλλαγές σε ένα πεδίο που η Ελλάδα πρωτοπορεί και αυτό είναι η τεχνολογία, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είπε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ.Παπαστεργίου και σημείωσε ότι οι τιθέμενες διατάξεις έρχονται να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με τα ανοιχτά δεδομένα. Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν είχαμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε, αλλά πλέον τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή τους σειρά, σημείωσε.

Όπως τις προηγούμενες ημέρες, στη φάση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, έτσι και σήμερα στην ολομέλεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου τόνισε ότι με το νέο πλαίσιο όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά εκτός από αυτά τα οποία θεωρούνται προστατευόμενα δεδομένα δηλαδή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα με δικαιώματα διανοητικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δεδομένα με εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. Αν υπάρχουν τέτοιου είδους δεδομένα αυτά προφανώς και δεν μπορούν να είναι ανοιχτά για όλα όμως τα υπόλοιπα δεδομένα θα πρέπει τα κράτη μέλη να βρουν διαδικασίες, συγκεκριμένες διαδικασίες, για να μπορούν να είναι ανοιχτά και πλέον να γίνει εφικτή η επανάχρηση τους, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ρόλος του υπουργείου, όπως επίσης ανέφερε, θα είναι να σταθεί αρωγός και συνεργάτης δίπλα σε κάθε υπουργείο κάθε φορά που για κάποια υπόθεσή θα ζητείται η χρήση δεδομένων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διάταξη που έχει περιληφθεί σε τροπολογία για για τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητα των πολιτών. "Στην Ελλάδα τα τέσσερα διαφορετικά μητρώα μας, δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε πολίτες οι οποίοι έχουν την ατυχία να έχουν διαφορετικό τρόπο στο επιθετό τους, να έχουν δύο μικρά ονόματα και σε κάποιο μητρώο, για κάποιο λόγο, να αναφέρεται μόνο το ένα, να υπάρχουν κάποια λάθη στη γραφή του ονόματος τους. Ο προσωπικός αριθμός ξεκαθαρίζει τα μητρώα του δημοσίου, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, και να σταματήσει το κράτος για ανόητες αφορμές και λόγους να ταλαιπωρεί τους πολίτες", είπε ο κ. Παπαστεργίου και επισήμανε ότι τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση έλαβε και τη θετική γνωμάτευση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου ο προσωπικός αριθμός να αναγραφεί και στην ταυτότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

