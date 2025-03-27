Πιερρακάκης: Παραιτείται το Δημόσιο από τα ένδικα μέσα για Μάτι και Μάνδρα

Το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παραιτηθεί το Δημόσιο από ένδικα μέσα αποζημιώσεων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και στις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα γίνει πράξη άμεσα.

«Με διάταξη που θα φέρουμε στη Βουλή με το επόμενο νομοσχέδιο, το ελληνικό Δημόσιο παραιτείται πλήρως από τα ένδικα μέσα για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη στις εφέσεις για τις πρωτόδικες αποφάσεις στο Μάτι και στη Μάνδρα» είπε ο κ. Πιερρακάκης, για να προσθέσει: «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε».

«Για τα Τέμπη δεν έχουμε ακόμη κάποια πρωτόδικη απόφαση, όλα στην ώρα τους. Πάντως, η Κυβέρνηση έχει μία γραμμή και δεν κουνά το δάχτυλο, δίνει το χέρι», τόνισε ο υπουργός..

Πηγή: skai.gr

