Σε εκλογικό τμήμα της Εκάλης ψήφισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ο κ. Κασσελάκης συνομίλησε με πολίτες, ενώ στη συνέχεια δήλωσε: «Σήμερα είναι γιορτή της δημοκρατίας, επιλέγουμε ποια Ευρώπη θέλουμε να έχουμε. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων στη διαδικασία. Παροτρύνω όλους να αφιερώσουν 30 λεπτά από την ημέρα τους, να έρθουν και να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διότι δεν μπορούμε να αναθέτουμε τη λύση των προβλημάτων μας σε άλλους.

Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι συγκινημένος για τη μεγάλη εμπιστοσύνη και αγάπη που μου δείχνει ο κόσμος, για ένα παιδί που έφυγε με τη γενιά της κρίσης και επιστρέφει στην πατρίδα για να προσφέρει. Δεσμεύομαι ότι την εμπιστοσύνη του κόσμου δεν θα την προδώσω ποτέ».

Πηγή: skai.gr

