Ψήφισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πάμε να κάνουμε την αγάπη που μας δώσατε «Ζωή στην ευρωβουλή»

Pάμε να κάνουμε αυτή τη δύναμη και αυτή την αγάπη που μας δώσατε όλον αυτόν τον καιρό, πάμε να την κάνουμε Ζωή και στην ευρωβουλή, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Το εκλογικό της δικαίωμα άσκησε λίγο μετά τις 09:30 στο 1ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δηλώσεις της αμέσως μετά ανέφερε:

«Σε όλο αυτό το διάστημα οι πολίτες μας έδωσαν τεράστια δύναμη. Μας δώσατε δύναμη κάθε ημέρα, κάθε ώρα, ακόμα και τώρα, την ώρα της κάλπης. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, πάμε να κάνουμε αυτή τη δύναμη και αυτή την αγάπη που μας δώσατε όλον αυτόν τον καιρό, πάμε να την κάνουμε Ζωή και στην ευρωβουλή. Πάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με αποφασιστικότητα, πάμε να μετατρέψουμε την αγάπη σε δύναμη για δικαιοσύνη, για ισότητα, για ειρήνη. Πάμε να κάνουμε την αγάπη, δύναμη».

Πηγή: skai.gr

