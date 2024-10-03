Ξεκάθαρη προειδοποίηση για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο αναφέρει μεταξεί άλλων:

Συγκεκριμένα στην τελευταία πέμπτη παράγραφο της ανακοίνωσης αναφέρεται:

«Σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την κατάχρηση της ειλικρινούς προσέγγισης και των προσπαθειών της για την ανάπτυξη βάσεων συνεργασίας μέσω της εγκαθίδρυσης μόνιμης σταθερότητας και ειρήνης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και τονίζεται ότι η πιο ορθή επιλογή είναι η συμπεριφορά με κοινή λογική».

Βασικό θέμα στην ατζέντα του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και η κατάσταση στο πεδίο όσον αφορά τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων των οργανώσεων ΡΚΚ και PYD, σε Βόρειο Ιράκ και Συρία αντίστοιχα, όπως και η αντιμετώπιση των μελών του δικτύου FETO, των οπαδών του ιεροκήρυκα Φετχουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η 'Αγκυρα κατηγορεί ως ιθύνοντα νου της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016..

Συγκεκριμένα, εκτός από την αναφορά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σημειώνεται:

«1- Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται με αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα και επιτυχία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κατά των κάθε είδους απειλών και κινδύνων κατά της εθνικής μας ενότητας και αλληλεγγύης και της επιβίωσής μας, ιδίως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK, PYD/YPG, FETO και Ισλαμικό Κράτος, καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

»2- Τονίστηκε ότι οι δραστηριότητες για την εξουδετέρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων που φωλιάζουν στο συριακό έδαφος θα συνεχιστούν αδιάλειπτα και ότι δεν θα γίνουν ανεκτά οποιαδήποτε σχέδια ή τετελεσμένες προσπάθειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την εθνική μας ασφάλεια. Θα αυξηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη χώρα, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις προσδοκίες της περιοχής μας και του συριακού λαού.

»3- Επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το γειτονικό μας Ιράκ στον αγώνα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως των PKK/KCK και PYD/YPG, που αποτελούν κοινή απειλή για τις χώρες μας, και υπογραμμίστηκε για άλλη μια φορά η σημασία που αποδίδουμε στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία του αδελφού ιρακινού λαού.

»4- Πέραν των αποφασιστικών προσπαθειών της Τουρκίας να σταματήσει η γενοκτονία που υφίσταται εδώ και ένα χρόνο ο παλαιστινιακός λαός μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση μια διαρκής κατάπαυση του πυρός και ειρήνη στην Παλαιστίνη, οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν αυξανόμενες.

»Προκειμένου να αποτραπούν οι επιθέσεις του Ισραήλ με στόχο την εξάπλωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή πέρα από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, καλούνται οι οι δρώντες που κατέχουν θέσεις ευθύνης, ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να αναλάβουν δράση το συντομότερο δυνατό.

»Απέναντι στις απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ, επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία, ως έθνος και κράτος στο σύνολό της, θα σταθεί στο πλευρό του αδελφού λαού του Λιβάνου και της κυβέρνησής του.

»Η κήρυξη "ανεπιθύμητου προσώπου" του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από το Ισραήλ και η απαγόρευση εισόδου του στη χώρα καταδικάζεται ως το τελευταίο παράδειγμα της παρανομίας του Ισραήλ».

