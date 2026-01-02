Πράσινο 2026 με βελόνα, συνέδριο και νέες προκλήσεις

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το 2026 είναι μια χρονιά που για το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να φέρει πολλές προκλήσεις. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει βάλει τον πήχη στην νίκη στις εθνικές εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά από την ΝΔ, με στόχο να φέρει την πολιτική αλλαγή. Βέβαια τα βλέμματα είναι στραμμένα στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να ανακατέψουν την τράπουλα στην Κεντροαριστερά. Καθόλου τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «Μεσσίες» στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του.

«Η απάντηση στις σύνθετες προκλήσεις του σήμερα, δεν μπορεί να είναι Μεσσίες ή αυτόκλητοι σωτήρες. Απάντηση είναι η περισσότερη συμμετοχή, η ενότητα και το επεξεργασμένο σχέδιο. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική και κοινωνική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος για να πάει μπροστά. Το 2026 ας αποτελέσει εφαλτήριο για μια πιο προοδευτική Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών του ελληνικού λαού· μια Ελλάδα με προοπτική, αλληλεγγύη και ελπίδα. Μια Ελλάδα για όλους.» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος και από την Μαρία Καρυστιανού, είναι ένας ακόμα αστάθμητος παράγοντας που μελετούν στελέχη της πράσινης παράταξης, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να εκτιμά ότι με την είσοδο όλων των παικτών στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα του αναμένεται να πιεστεί στο ελάχιστο, σε ένα ποσοστό της τάξης του 0,7%.

Η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ ωστόσο δεν κουνήθηκε το 2025 και η προειδοποίηση του Παύλου Γερουλάνου είναι μια συζήτηση που γίνεται συχνά σε πασοκικά πηγαδάκια και στα τραπέζια που έγιναν την εορταστική περίοδο. Καθόλου απαρατήρητη δεν πέρασε και μια ανάρτηση του Πάρι Κουκουλόπουλου, που οι περισσότεροι έκριναν ως χιουμοριστικη, κάποιοι όμως αναζητούν να βρουν αν κρύβει κάτι .Ο βουλευτής Κοζάνης έκανε retweet ένα βίντεο της Ομάδας Αλήθειας στο οποίο αποτυπώνονταν παλαιότερες δηλώσεις του, στις οποίες έθετε ως όριο τα Χριστούγεννα για την δημοσκοπική ανάταξη του ΠΑΣΟΚ.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Οι απαντήσεις σε λίγες μέρες, μη σας χαλάσω και τις γιορτές!» σημείωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Την ίδια ώρα τα στρατόπεδα οργανώνονται στην πορεία προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που τοποθετείται τον Μάρτιο, με τον Χάρη Δούκα, τον βασικό αντίπαλο του Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές να ξεδιπλώνει τα χαρτιά του, και μετα το αίτημα του να τεθεί σε ψηφοφορία και να καταστεί απόφαση Συνεδρίου η μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ, να ζητά προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από στενούς συνομιλητές του Προέδρου.

«Θα μπορούσαμε, για να ενεργοποιήσουμε τη συμμετοχή, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια, τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται, να γίνουν με προκριματικές εκλογές, με τη συμμετοχή βουλευτών και με ανοιχτά ψηφοδέλτια σε κάθε εκλογική περιφέρεια» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων στο Action 24.

Πηγή: skai.gr

