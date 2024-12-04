Πού συμφώνησαν, πού διαφώνησαν, πού υπάρχει πεδίο περαιτέρω συνεννόησης

Της Δώρας Αντωνίου

Η διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό και η σύσταση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή είναι τα δύο ζητήματα στα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτυπώθηκε κοινός τόπος μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στη μεταξύ τους συνάντηση.

Ο πρωθυπουργός έδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δύο αναλυτικά αρχεία με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για το στεγαστικό και το δημογραφικό. Ειδικά για το δημογραφικό, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στην πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για σύσταση Εθνικής Αρχής για την αντιμετώπιση του εθνικού αυτού ζητήματος, είπε ότι η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη θα μπορούσε να αναλάβει να οργανώσει τα διαδικαστικά διαμόρφωσης ενός φορέα για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής. Υπάρχει μια καταρχήν κοινή βάση ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού υπερβαίνουν το χρονικό όριο μιας κυβερνητικής θητείας και ότι χρειάζεται συμφωνία και συνέχεια στην υλοποίησή τους.

Στη διάρκεια της συνάντησης, που και από τις δύο πλευρές περιγράφεται ότι έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα όσον αφορά τη διάθεση και των δύο για ουσιαστική συνεννόηση και όχι με όρους πολιτικού εντυπωσιασμού, έγινε μια πρώτη πρώιμη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου από τον κ. Ανδρουλάκη τέθηκε το θέμα αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, που, όπως αναφέρεται, επί της αρχής δεν απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό. Συναίνεση διαμορφώνεται και στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου για τις εθνικές εκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε πρόταση για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στη διαδικασία στελέχωσης των Ανεξάρτητων Αρχών.

Εκτενής συζήτηση έγινε για τα εθνικά θέματα με αιχμή τα ελληνοτουρκικά και την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Βεβαίως, παραμένουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά από ζητήματα, όπως ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η golden visa και η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των τραπεζών.

