Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνει συνολικό εισόδημα 61.219,15 ευρώ, εκ των οποίων 1.971,33 ευρώ από ακίνητα, 441 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, στα 43.804,68 ανέρχεται το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ, 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, κλπ και 2,14 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Ο κ. Φάμελλος διατηρεί 9 τραπεζικούς λογαριασμούς, με μεγαλύτερο εξ αυτών έναν στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 42.999 ευρώ. Επίσης, έχει στην κατοχή του συνολικά 16 αγροτεμάχια και διαμερίσματα και έχει ΙΧ του 2016.

Επίσης, κατέχει μια ατομική επιχείρηση.

Ως προς τις δανειακές του υποχρεώσεις καταγράφονται δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ύψους 15.000,00 ευρώ, δάνειο στεγαστικό, επισκευαστικό, ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου ύψους 200.000 ευρώ, πιστωτική κάρτα από ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα 7.500 ευρώ και άλλο δάνειο ύψους 62.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

