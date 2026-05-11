Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Τι αναφέρουν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου, καταγράφουν αναλυτικά τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις δανειακές υποχρεώσεις και τις συμμετοχές τους.

Εισοδήματα

  • Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα ανέρχονται σε 32.033,76 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.
  • Επιπλέον δηλώνεται ποσό 32.732,40 ευρώ που δεν θεωρείται εισόδημα βάσει του άρθρου 63 του Συντάγματος.
  • Καταγράφονται επίσης 12.252,11 ευρώ από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 24.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και 36,41 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ακίνητη περιουσία

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει σειρά ακινήτων:

  • Μονοκατοικία στις Μηλιές Μαγνησίας, 148,26 τ.μ. σε οικόπεδο 413,96 τ.μ., με πλήρη κυριότητα (100%), αποκτηθείσα το 2021 έναντι 105.000 ευρώ.
  • Μονοκατοικία 50 τ.μ. σε έκταση 7.970 τ.μ. στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, η οποία εκποιήθηκε με τίμημα 24.000 ευρώ.
  • Βοσκότοπος/χέρσα έκταση 7.970 τ.μ. στην ίδια περιοχή, επίσης εκποιηθείσα με τίμημα 24.000 ευρώ.
  • Μονοκατοικία 67,85 τ.μ. σε οικόπεδο 777 τ.μ. στον Κύρρο Πέλλας, η οποία εκποιήθηκε μέσω ανταλλαγής ποσοστών.

Δάνεια – πιστωτικές κάρτες

Δηλώνεται πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας με αρχικό όριο 5.000 ευρώ και μηδενικό υπόλοιπο οφειλής.

Μετοχές, επενδύσεις και συμμετοχές

  • Ασφαλιστικό συμβόλαιο (Alico Invest Plus) αξίας 5.331,30 ευρώ
  • 990 μετοχές της Praxitelis SA αξίας 722,70 ευρώ
  • Συμμετοχή 48,33% στην εταιρεία «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», με κεφάλαιο 8.700 ευρώ
  • Μίσθωση δύο τραπεζικών θυρίδων στην Eurobank από το 2022

Καταθέσεις

Οι τραπεζικές καταθέσεις κατανέμονται ως εξής:

Εθνική Τράπεζα: 188.346,57 ευρώ, καθώς και μικρότερα υπόλοιπα (191,01€, 1,43€, 0,53€)
Eurobank: 76.085,11 ευρώ και επιπλέον λογαριασμοί με μικρά ποσά (733,87€, 418,64€, 297,50€, 80,67€)
Τράπεζα Πειραιώς: 130,30 ευρώ

Οχήματα

Το ζεύγος κατέχει δύο επιβατικά Ι.Χ. (2.143 κ.εκ. και 1.595 κ.εκ.)

