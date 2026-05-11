Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου, καταγράφουν αναλυτικά τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις δανειακές υποχρεώσεις και τις συμμετοχές τους.

Εισοδήματα

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα ανέρχονται σε 32.033,76 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Επιπλέον δηλώνεται ποσό 32.732,40 ευρώ που δεν θεωρείται εισόδημα βάσει του άρθρου 63 του Συντάγματος.

Καταγράφονται επίσης 12.252,11 ευρώ από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 24.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και 36,41 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ακίνητη περιουσία

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει σειρά ακινήτων:

Μονοκατοικία στις Μηλιές Μαγνησίας, 148,26 τ.μ. σε οικόπεδο 413,96 τ.μ., με πλήρη κυριότητα (100%), αποκτηθείσα το 2021 έναντι 105.000 ευρώ.

Μονοκατοικία 50 τ.μ. σε έκταση 7.970 τ.μ. στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, η οποία εκποιήθηκε με τίμημα 24.000 ευρώ.

Βοσκότοπος/χέρσα έκταση 7.970 τ.μ. στην ίδια περιοχή, επίσης εκποιηθείσα με τίμημα 24.000 ευρώ.

Μονοκατοικία 67,85 τ.μ. σε οικόπεδο 777 τ.μ. στον Κύρρο Πέλλας, η οποία εκποιήθηκε μέσω ανταλλαγής ποσοστών.

Δάνεια – πιστωτικές κάρτες

Δηλώνεται πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας με αρχικό όριο 5.000 ευρώ και μηδενικό υπόλοιπο οφειλής.

Μετοχές, επενδύσεις και συμμετοχές

Ασφαλιστικό συμβόλαιο (Alico Invest Plus) αξίας 5.331,30 ευρώ

990 μετοχές της Praxitelis SA αξίας 722,70 ευρώ

Συμμετοχή 48,33% στην εταιρεία «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», με κεφάλαιο 8.700 ευρώ

Μίσθωση δύο τραπεζικών θυρίδων στην Eurobank από το 2022

Καταθέσεις

Οι τραπεζικές καταθέσεις κατανέμονται ως εξής:

Εθνική Τράπεζα: 188.346,57 ευρώ, καθώς και μικρότερα υπόλοιπα (191,01€, 1,43€, 0,53€)

Eurobank: 76.085,11 ευρώ και επιπλέον λογαριασμοί με μικρά ποσά (733,87€, 418,64€, 297,50€, 80,67€)

Τράπεζα Πειραιώς: 130,30 ευρώ

Οχήματα

Το ζεύγος κατέχει δύο επιβατικά Ι.Χ. (2.143 κ.εκ. και 1.595 κ.εκ.)

Πηγή: skai.gr

