Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Εισόδημα ύψους 43.347,94 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 32.732,40 ευρώ από φορολογούμενα και αφορολόγητα εισοδήματα δήλωσε στο πόθεν έσχες του έτους 2025 ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Παράλληλα, δήλωσε 0,43 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Στη δήλωση σημειώνεται ότι οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα στη διάρκεια του έτους χρήσης 2024 αποτελούν, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν σε αυτό.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα, με τον μεγαλύτερο λογαριασμό να ανέρχεται σε 18.718,82 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, δηλώνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία, επιφανείας 60 και 45 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία αποκτήθηκαν το 1990 από γονική παροχή.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται αλλαγή στην περιγραφή των δύο ακινήτων λόγω τακτοποίησης, όπως αναφέρεται στα σχετικά παρατηρητήρια της δήλωσης.

Δεν εμφανίζονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ενώ στη δήλωση δεν καταγράφονται δανειακές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά το πόθεν έσχες του Δ.Κουτσούμπα

Πηγή: skai.gr

