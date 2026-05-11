Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Εισοδήματα ύψους 79.466,91 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει 42.508,65 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 32.033,76 ευρώ και από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά διαθέτει 4.924,50 ευρώ.

Επίσης, έχει 5 τραπεζικούς λογαριασμούς με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα με 25.105,23 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει 16 ακίνητα, σε Εύβοια, Αττική.

Επιπλέον, είναι κάτοχος ενός ΙΧ με έτος κτήσης το 2004. Όσον αφορά τα δάνεια, διαθέτει πιστωτική κάρτα στην Τράπεζα Πειραιώς. Το αρχικό ποσό είναι: 2.400,00 ευρώ και το υπόλοιπο οφειλής 1.759,61 ευρώ.

