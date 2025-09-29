Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει [σε παρένθεση η δήλωση του 2023/χρήση 2022]:

Έσοδα από:

-Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα 29,21 ευρώ | (2023 = 28,22 ευρώ)

-Άλλη περίπτωση 31.955,28 ευρώ | (2023 = 31.955,28 ευρώ)

-Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 1.543,50 ευρώ | (2023 = 4.292,25 ευρώ)

-Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα,προσθετές αμοιβές κ.λ.π.(φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογ. αυτοτελώς, αφορολόγητα) 59.139,48 ευρώ | (2023= 56.184,38 ευρώ)

Μετοχές: Δεν περιλαμβάνονται κατά τα έτη 2024 και 2023

Μίσθωση θυρίδων: Δεν περιλαμβάνονται κατά τα έτη 2024 και 2023

Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα

-ING - Βέλγιο - 156,44 ευρώ (2023 = 241,29 ευρώ)

-ING - Βέλγιο - 4.504,88 ευρώ (2023 = 4.504,73 ευρώ)

-ΕΤΕ - Ελλάδα - 655,95 ευρώ (2023 = 19,70 ευρώ)

-ΕΤΕ - Ελλάδα - (κοινός) 216.275,85 ευρώ (2023 = 222.532,17 ευρώ)

Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (χωρίς αλλαγή από 2023 σε 2024)

-Διαμέρισμα 5ου ορόφου, 130τμ, κατασκευής 1962 και κτήσης 2003

-Ακίνητο πλήρους κυριότητας

Οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα: Δεν περιλαμβάνονται

Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση: Δεν περιλαμβάνονται

Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές: Δεν περιλαμβάνονται.

Πηγή: skai.gr

