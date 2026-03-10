Αντιπαράθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη με βουλευτές της αντιπολίτευσης, με αφορμή τη δημοσίευση ενημερωτικού σημειώματος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα για την κατανομή των δημοσίων βοσκοτόπων έτους 2020, σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής που διερεύνησε θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, το εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα του κ. Βάρρα προς τον πολιτικό του προϊστάμενο Μάκη Βορίδη (27/72020) «αποδεικνύει, ότι ο κύριος Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος» ενώ περιλάμβανε και 9 προτάσεις για το πώς μπορεί να περιοριστεί. «Ο κ. Βορίδης […] ψευδόρκησε στην εξεταστική επιτροπή, γιατί είπε ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον κ. Βάρα για το τι συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα» είπε ο κ. Μεϊκόπουλος.

Ότι ο κ. Βορίδης «γνώριζε», εκτίμησαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Την απορία του, για τη στιγμή της δημοσιοποίησης του εγγράφου αυτού, δηλαδή, μετά την περαίωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, παρότι ο κ. Βάρρας είχε καταθέσει και ερωτηθεί σχετικώς, εξέφρασε ο κ. Βορίδης. Επισήμανε μάλιστα ότι και αυτός, σήμερα επισκοπεί το αναφερθέν έγγραφο: «Σήμερα το βλέπω, όπως κι εσείς» είπε ο κ. Βορίδης καλώντας τον παριστάμενο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα να ενημερώσει το σώμα εάν το έγγραφο υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου.

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι τα μέτρα-προτάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο, ουδέποτε τα έλαβε ο κ. Βάρρας, ενώ αυτό που αποκαλύφθηκε στην επιτροπή, ήταν ότι ο κ. Βάρρας «όχι μόνο δεν έκανε τέτοια πρόταση, αλλά αντιθέτως είπε να εφαρμοστεί η πρόταση του '19». Προσέθεσε επίσης ότι «σημαντικό τμήμα των προτάσεων, από ό,τι είδα, και διέτρεξα, που υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο, ενσωματώθηκαν στην πρόταση που έκανε ο (επόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ), κ. Παππάς, για την κατανομή του 2020 και στην οποία έχω συμφωνήσει εγώ. Με δύο λόγια, κατ' αποτέλεσμα, αυτό το έγγραφο και τα μέτρα που προτείνει για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν ήδη ληφθεί».

Τέλος, ο κ. Βορίδης είπε ότι «η νευρικότητα που υπάρχει, υπάρχει σε αυτούς, που, μετά ταύτα, στην Ολομέλεια, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής, μετά την λήψη αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής, επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά, πρέπει να έρθουν το τελευταίο λεπτό, να ανασύρουν κάτι, για το οποίο δεν ήθελαν να το θέσουν τότε, ώστε να μην υπάρξει ο έλεγχος της εξεταστικής επιτροπής».

Σε παρέμβασή του, ο κ. Κέλλας είπε ότι η απαρχή του κακού για τα συμβαίνοντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που ελήφθησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, και για την τεχνική λύση, και για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα: «Δικών σας υπουργών και όχι δικών μας. Περισσεύει η υποκρισία σε αυτή την αίθουσα», είπε ο κ. Κέλλας.

