Πόλεμος ανακοινώσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τις βεντέτες

Η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε «εγκλήματα τιμής» όσον αφορά τις βεντέτες στην εκπομπή «Αταίριαστοι» άναψε φωτιές και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που τον κάλεσε να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωση.

«Έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ‘’έγκλημα τιμής’’. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%. Πάμε τώρα στο θέμα για την εγκληματικότητα γενικότερα που υπάρχει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έρχεται ο υπουργός και ανακοινώνει: ‘’θα απαγορεύσουμε να χρησιμοποιούν πιστόλια στους γάμους και στα πανηγύρια’’. Και δεν ήξερε ότι από το 2011 υπάρχει νόμος που καθιστά κακούργημα την οπλοκατοχή και την οπλοφορία σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις. Δηλαδή, εδώ την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, την βαφτίζουμε ‘’νομοθετικό κενό’’; Δεν υπάρχει νομοθετικό κενό. Δεν υπάρχει βούληση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΪ, με τον Παύλο Μαρινάκη να ζητά εξηγήσεις.

«Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες ‘’δικαιολογημένες’’; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα ‘’μαλακά’’ μια δολοφονία στο πλαίσιο ‘’βεντέτας’’; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων; Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», σημείωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος.

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ πάντως σήκωσε το γάντι κάνοντας λόγο για πολιτικό πανικό της κυβέρνησης και λάσπη.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο ‘’βεντέτα’’, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες. Ποιος μίλησε για ‘’δικαιολογημένα’’ εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε; Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση», αναφέρει μεταξύ άλλων η Χαριλάου Τρικούπη.

