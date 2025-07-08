Την Παρασκευή θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις σε συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, προκείμενου να γίνουν δομές για καταγραφή μεταναστών, μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, εκτός από το Λασίθι που δεν υπάρχει πρόβλημα, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

«Εμείς συμφωνούμε να γίνουν κλειστές δομές, οπού θα μένουν οι μετανάστες για τρεις ήμερες σε στεγασμένους χώρους και σε ανθρώπινες συνθήκες», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης.

Υπογράμμισε ότι οι δομές θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν δυο χρόνια καθώς υπήρξε συμφωνία με τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό αλλά δεν έγιναν πότε.

Ανέφερε ότι στην Κρήτη φιλοξενούνται 1.500 άτομα ενώ καταφθάνουν συνεχώς νέοι μετανάστες.

Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη - Αλλοι 119 αλλοδαποί έφτασαν στο νησί

Σημειώνεται πως επιτυχής επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης άλλων 48 αλλοδαπών από θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, Ηρακλείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί υ​​​πό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι παράνομοι μετανάστες επέβαιναν σε λέμβο από δεξαμενόπλοιο με σημαία Ιταλίας, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μετατέθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Εκεί αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, εκτός από τους 48 που διασώθηκαν στους Καλούς Λιμένες, άλλοι 33 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο και κατευθύνονται προς τον Τσούτσουρα, ενώ επιπλέον 38 άτομα αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στις Τρεις Εκκλησιές.

Οι πολυάριθμες αφίξεις από πρόσφυγες και μετανάστες που καταγράφονται στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες προκαλούν «ασφυξία» στους χώρους υποδοχής του νησιού.

Τη Δευτέρα, μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν πάνω από 550 άνθρωποι, ενώ συνολικά ξεπερνούν τους 1.500 από την Κυριακή.

Όπως λένε οι μετανάστες, πλήρωσαν έως και 5.000 ευρώ ο καθένας για να φύγουν από τη Λιβύη, εκεί όπου περιμένουν τουλάχιστον άλλοι 5.000 άνθρωποι.

Οι αρχές και οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα όριά τους, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει δραστικά μέτρα.

Συνεχίζονται οι αφίξεις και στη Γαύδο

Την ίδια ώρα, αντίστοιχα απελπιστική είναι η κατάσταση και στη Γαύδο, όπου καθημερινά τις τελευταίες ημέρες το λιμενικό προχωρά σε διασώσεις μεταναστών.

Σήμερα το πρωί, υ​​​πό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 67 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Οι 67 μετεπιβιβάστηκαν σε πλοίο της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στο Ρέθυμνο, όπου τους παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη Λιβύη σήμερα ο Πλεύρης λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη

Εντωμεταξύ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρχές της χώρας για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού μεταβαίνει σήμερα στη Λιβύη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνοδεύοντας τον αρμόδιο επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ.

Η ευρωπαϊκή αποστολή περιλαμβάνει τους υπουργούς Εσωτερικών της Μάλτας και της Ιταλίας και θα φτάσει στη Λιβύη για συνομιλίες με αξιωματούχους της χώρας, τόσο από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, όσο και από την πλευρά του Χαφτάρ στη Βεγγάζη.

Στόχος της ευρωπαϊκής αποστολής είναι ο συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών, που έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα, αλλά και η βελτίωση των διαδικασιών.

