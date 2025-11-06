Για άλλη μια φορά ο σκύλος του Μεγάρου Μαξίμου, ο Πινατ έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων. Χθες η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, και οι Αμερικανοί υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και... τον Πίνατ.

Κατά την είσοδό του στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν, είδε τον Πίνατ στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έσκυψε να τον χαϊδέψει.

«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ» ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Great meeting with @USAmbassadorGR, @SecretaryWright and @PrimeMinisterGR discussing how we can supply Greece with American LNG, boosting both of our economies and enhancing our national security! 🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z4A71B7VNY — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 5, 2025

Πηγή: skai.gr

