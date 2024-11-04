Σήμερα στις 19.30 (ώρα Ελλάδος) οι επιτροπές Μεταφορών και Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάσουν την καταλληλότητα του Έλληνα υποψηφίου επιτρόπου, Απόστολου Τζιτζικώστα, για το Σώμα των Επιτρόπων και το χαρτοφυλάκιό του.

Η ακρόαση αναμένεται να διαρκέσει τρεις ώρες, από τις 19.30 έως τις 22.30 (ώρα Ελλάδος). Ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει 15 λεπτά για μια εισαγωγική δήλωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Κάθε πολιτική ομάδα θα κατανείμει τον χρόνο μεταξύ των μελών της που συμμετέχουν στην ακρόαση. Ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει διπλάσιο χρόνο για την απάντησή του από τον χρόνο που δόθηκε για την ερώτηση. Πριν από το τέλος της ακρόασης έγκρισης, θα μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει σύντομη τελική δήλωση.

Πότε: Η ακρόαση θα ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024 στις 19.30 (ώρα Ελλάδος).

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κτήριο József Antall, αίθουσα 4Q2.

Ποιοι: Τα μέλη των επιτροπών του ΕΚ για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό, καθώς και τα μέλη της επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, μπορούν να πραγματοποιήσουν προφορικές ερωτήσεις.

Πηγή: skai.gr

