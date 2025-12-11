Σφοδρή κριτική κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσαν πηγές της ΝΔ, την οποία κατηγορούν ότι μετέτρεψε τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής σε «προσωπικό θέατρο».

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για προσβλητική και διαλυτική στάση που υπονομεύει το κύρος της διαδικασίας, ενώ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο θεσμικών ενεργειών σε βάρος της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν «η σημερινή εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής αμαυρώθηκε από τη συστηματική προσπάθεια της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου να μετατρέψει μια θεσμική διαδικασία σε προσωπικό της θέατρο. Οι συνεχείς διακοπές της, οι ύβρεις προς συναδέλφους, η απαράδεκτη σεξιστική επίθεση κατά της προεδρεύουσας Μαρίας Συρεγγέλα και η εμμονή της να παίζει τον ρόλο του αυτόκλητου ανακριτή υπονομεύουν την ίδια την αξιοπιστία της Επιτροπής».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δική της προβολή παρά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκε να σεβαστεί τον χρόνο και τον λόγο των βουλευτών, παρενέβαινε σε κάθε ερώτηση και εγκλώβισε τη διαδικασία σε έναν προσωπικό κατήφορο» σημειώνουν.

Επίσης, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί υπό συνθήκες οχλαγωγίας και προσβολών και βέβαια η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνιστά ευθεία απαξίωση των κοινοβουλευτικών κανόνων».

«Είναι πλέον ζήτημα θεσμικής τάξης να εξεταστεί εάν η στάση της παραβίασε τον Κανονισμό της Βουλής ή αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την προστασία του κύρους της Επιτροπής. Η Εξεταστική δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικό βήμα κανενός. Αν η κ. Κωνσταντοπούλου συνεχίσει να δυναμιτίζει το έργο της, τότε είναι αυτονόητο ότι θα εξεταστούν όλα τα θεσμικά μέσα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας» καταλήγουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.