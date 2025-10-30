ΠΑΣΟΚ: Υπέρ του «κόφτη» στη Βουλή, αλλά με αίτημα ευρύτερων αλλαγών

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη χθεσινή σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ αποφασίστηκε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ψηφίσει υπέρ της πρότασης του Προέδρου της Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής, στον λεγόμενο «κόφτη» δηλαδή. Βέβαια, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και οι βουλευτές του κινήματος που θα λάβουν τον λόγο αναμένεται να θέσουν μια σειρά από ζητήματα για ευρύτερες αλλαγές και εφαρμογή των συνταγματικών προβλέψεων.

Οι νυχτερινές τροπολογίες και οι αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι βουλευτές χωρίς να έχει προηγηθεί η συζήτηση με τους φορείς αποτελεί κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ όπως και η κατάχρηση του δικαιώματος για επιστολική ψήφο, η οποία ήρθε στην καθημερινότητα της Βουλής λόγω covid, παρέμεινε όμως και απασχόλησε πολύ τη δημόσια σφαίρα το καλοκαίρι στην ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη, την οποία στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν να αναφέρουν ως «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα». Φαίνεται ότι στη σημερινή συζήτηση η πράσινη παράταξη θα ζητήσει το θέμα της επιστολικής ψήφου να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή στην προ κορονοϊού εποχή.

Στη βουλή η ρουτίνα συνεχίζεται όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, και σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το φορολογικό των αρμόδιων βουλευτών και τομεαρχών του κόμματος.

Βέβαια, στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται και για την παρουσία του κόμματος στη Βουλή για τη συζήτηση που όλα δείχνουν ότι θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στην ολομέλεια μετά την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης με εκπροσώπους καταναλωτικών ενώσεων. Έκανε εκτενή αναφορά στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επιπλέον παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

«Από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, συνεχίζει να είναι κυρίαρχο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία το πρόβλημα της ακρίβειας.Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, είναι ατελέσφορα, έχουν αποτύχει. Δεν έχουν καταφέρει να προστατεύσουν το εισόδημα του ελληνικού λαού. Το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο εσωκομματικό πεδίο τα στελέχη της πράσινης παράταξης τηρούν στάση αναμονής, τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα που θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ που θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου. Εκεί αναμένεται να τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν την παράταξη όπως η δημοσκοπική στασιμότητα αλλά και οι απανωτές γκάφες που στριμώχνουν την ηγεσία.

