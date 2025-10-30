Μήνυμα ενότητας και ανακωχή μετά την κρίση του Αγνωστου Στρατιώτη

Της Δώρας Αντωνίου

Σαν βαλβίδα εκτόνωσης των υπαρκτών ενδοκυβερνητικών και ενδοπαραταξιακών εντάσεων λειτούργησε η χθεσινή εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι διαγνώστηκε θετικός με κορονοϊό, δεν άλλαξε το πρόγραμμα και παρέστη στην εκδήλωση. Αποφεύχθηκε έτσι το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί μια ακόμα και αιτιολογημένη απουσία για να δοθεί περαιτέρω τροφή σε σχόλια για το μέτωπο ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στον υπουργό Εθνικής Αμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας από την πλευρά του δεν άφησε κανένα περιθώριο ερμηνειών στην ομιλία του ούτε συμπεριέλαβε κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως υπαινιγμός και να τροφοδοτήσει σχόλια και συζητήσεις.

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο κ. Δένδιας έκαναν εκτενή αναφορά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τις Ενοπλες Δυνάμεις, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στα δεδομένα της εποχής και στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έσπευσε να ευχαριστήσει τον πρωθυπουργό για την στήριξη στην Ατζέντα 2030, παρά το γεγονός, όπως πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως αυτό μπορεί να είχε και πολιτικό κόστος.

Η δεύτερη συνεχόμενη κοινή εμφάνιση των κ. Μητσοτάκη και Δένδια μετά από την κοινή παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, δείχνει να επουλώνει το ρήγμα που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με επίκεντρο τους χειρισμούς για τον Αγνωστο Στρατιώτη, όπου αποτυπώθηκε διάσταση απόψεων και χειρισμών. Στοιχεία που επιβεβαίωσαν την ένταση στο μέτωπο Μέγαρο Μαξίμου υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Οι κινήσεις αποκλιμάκωσης και αποκατάστασης κλίματος ηρεμίας είναι αναγκαίες για να σταματήσει η εσωστρέφεια στην κυβέρνηση και η ένταση που δείχνει να προκαλεί ευρύτερο εκνευρισμό και να συμπαρασύρει και άλλα στελέχη σε ρητορική και κινήσεις που επιδεινώνουν το κλίμα περισσότερο.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έδειξε χθες διάθεση να κλείσει και το μέτωπο του Αγνωστου Στρατιώτη. Στην ομιλία του κατά την τελετή εγκαινίων ανακοίνωσε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη. Ανταποκρίθηκε με αυτό τον τρόπο στην παρότρυνση που είχε εκφράσει ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Βουλή για την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, όταν είχε δηλώσει ότι αναμένει σύντομα τις ιδέες και τις προτάσεις του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την ανάδειξη του μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια της αναφοράς του κ. Δένδια, υπογράμμισε χθες ότι το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει.

Από την τελετή απουσίασαν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι είχαν λάβει πρόσκληση. Κατά τα λοιπά, όμως, έδωσαν το παρών όλες οι «φυλές» του κόμματος, σε μια εκδήλωση συμπόρευσης που στη δεδομένη συγκυρία τόσο η κυβέρνηση όσο και το κόμμα έχουν ανάγκη, καθώς οι διαφοροποιήσεις, οι αποστασιοποίηση, η γκρίνια και οι επικρίσεις δεν βοηθούν στην προσπάθεια να ανακτηθεί ο βηματισμός, η πρωτοβουλία των κινήσεων και το χαμένο έδαφος και να επιτευχθεί η ενότητα, που είναι κρίσιμο να μεταδοθεί και στη βάση ως ανάχωμα απέναντι σε κινήσεις όπως η αναμενόμενη ενεργοποίηση του κ. Σαμαρά με νέο πολιτικό φορέα.

