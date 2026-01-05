«Ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του πρωθυπουργού», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως "δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών"».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει πως «το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή» και προσθέτει ότι «αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα».

«Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και ‘ναι μεν αλλά', γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος», υπογραμμίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα» και προσθέτει καταληκτικά: «Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας».

