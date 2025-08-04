ΠΑΣΟΚ: Σιωπή της ΝΔ μπροστά σε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, η οικογένεια υποψήφιας βουλευτή στην Κοζάνη και Τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας φέρεται μαζί με την οικογένεια του συντρόφου της να έχουν εισπράξει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας μπροστά σε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα για το θέμα προκαλεί πολλά ερωτήματα, τη στιγμή μάλιστα που έχει κηρύξει τον ανένδοτο αγώνα απέναντι σε όσους χόρευαν στο κέντρο της πίστας στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζεται.

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια

Τι έχει συμβεί με την πολιτεύτρια τους*; *Υπάρχει ζήτημα ή όχι;

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών που κάθε χρόνο αυξάνονται, έχουν ελεγχθεί;

«Κυρία Σδούκου και κύριε Μαρινάκη, θα απαντήσετε ή περιμένετε το "αυτοματοποιημένο" σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας;» καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

